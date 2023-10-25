Премьер Израиля раскрыл подробности будущей операции в Газе
Нетаньяху заявил, что Израиль продолжает готовить наземную операцию в Газе
Военные Израиля продолжают подготовку операции в секторе Газа, заявил в телеобращении премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Он добавил, что сроки её начала ещё не известны, а решаться этот вопрос будет единогласно правительством и Генштабом армии.
"Мы ведём массированный огонь по ХАМАС, мы уничтожили тысячи террористов, это только начало. Кроме того, мы готовимся к наземной операции. Я не буду говорить, когда это произойдёт, как это произойдёт, я также не буду разглашать все факторы, которые мы принимаем в расчёт", — сказал Нетаньяху, уточнив, что большая их часть не известна общественности.
Премьер отметил, что главными целями операции в Газе остаются полное уничтожение радикалов ХАМАС и освобождение заложников. Он также указал, что израильские власти "круглосуточно работают над выполнением поставленных целей, до победы".
Сейчас продолжается подготовка, направленная на создание всех условий для израильских военных, уточнил он. По словам политика, ЦАХАЛ войдёт на территорию Газы, чтобы отомстить радикалам за мирных израильтян. Также в обращении он призвал палестинцев перебраться в южную часть Газы.
Getty Images / Alexi J. Rosenfeld