Премьер Израиля раскрыл подробности будущей операции в Газе

Военные Израиля продолжают подготовку операции в секторе Газа, заявил в телеобращении премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Он добавил, что сроки её начала ещё не известны, а решаться этот вопрос будет единогласно правительством и Генштабом армии.

"Мы ведём массированный огонь по ХАМАС, мы уничтожили тысячи террористов, это только начало. Кроме того, мы готовимся к наземной операции. Я не буду говорить, когда это произойдёт, как это произойдёт, я также не буду разглашать все факторы, которые мы принимаем в расчёт", — сказал Нетаньяху, уточнив, что большая их часть не известна общественности.

Премьер отметил, что главными целями операции в Газе остаются полное уничтожение радикалов ХАМАС и освобождение заложников. Он также указал, что израильские власти "круглосуточно работают над выполнением поставленных целей, до победы".