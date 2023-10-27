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26 октября, 22:01
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Иран пригрозил США "беспощадным пламенем" в случае продолжения геноцида в Газе

МИД Ирана: Если геноцид в Газе продолжится, пламя конфликта никого не убережёт

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан пригрозил последствиями в случае продолжения геноцида населения в секторе Газа. Выступая на заседании 10-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН, дипломат заявил, что, если массовые убийства не прекратятся, пламя конфликта не пощадит никого.

"Сегодня в Нью-Йорке, в ООН, я откровенно говорю американским государственным деятелям, которые сейчас управляют геноцидом в Палестине, что мы не приветствуем распространение войны в регионе. Но я предупреждаю: если геноцид в Газе продолжится, никто не убережётся от этого пламени", — предупредил глава МИД Ирана.

Абдоллахиан в ходе выступления также заявил о том, что Вашингтон не только всячески поддерживает Израиль в конфликте с ХАМАС, но и "управляет этой войной". Он также потребовал немедленного прекращения убийств мирных граждан и насильственного перемещения палестинцев.

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Иран и ранее предостерегал от продолжения ударов по сектору Газа. В частности, миссия стрны при ООН угрожала далекоидущими последствиями еврейскому государству за атаки палестинцев и "огромным землетрясением". Кроме того, Тегеран допустил открытие "новых фронтов" против Израиля в случае начала операции в Газе и возможность превентивных мер.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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