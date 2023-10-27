Иран пригрозил США "беспощадным пламенем" в случае продолжения геноцида в Газе

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан пригрозил последствиями в случае продолжения геноцида населения в секторе Газа. Выступая на заседании 10-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН, дипломат заявил, что, если массовые убийства не прекратятся, пламя конфликта не пощадит никого.

"Сегодня в Нью-Йорке, в ООН, я откровенно говорю американским государственным деятелям, которые сейчас управляют геноцидом в Палестине, что мы не приветствуем распространение войны в регионе. Но я предупреждаю: если геноцид в Газе продолжится, никто не убережётся от этого пламени", — предупредил глава МИД Ирана.