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14 октября, 23:02

Миссия Ирана при ООН пригрозила далекоидущими последствиями Израилю за Газу

Постоянное представительство Ирана при ООН обратилось к Израилю с предупреждением из-за повторяющихся атак по сектору Газа. Миссия пригрозила Тель-Авиву далекоидущими последствиями за военные преступления.

"Если военные преступления и геноцид израильского апартеида не прекратить немедленно, то ситуация может выйти из-под контроля и обернуться далекоидущими последствиями", — сказано на странице постпредства в социальной сети X (Twitter).

Второй и третий фронт против Израиля: Сто тысяч бойцов со всего Ближнего Востока готовы противостоять ЦАХАЛ в Палестине

Второй и третий фронт против Израиля: Сто тысяч бойцов со всего Ближнего Востока готовы противостоять ЦАХАЛ в Палестине

А между тем в субботу вечером Армия обороны Израиля анонсировала следующий этап своей операции, который подразумевает атаку с воздуха, моря и земли. Параллельно ЦАХАЛ нанесла новые удары по сектору Газа и вывела из строя аэропорт Алеппо. На фоне агрессии по отношению к палестинцам глава МИД Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиан предупредил израильские власти о готовности ливанской группировки "Хезболла" вступить в конфликт на стороне ХАМАС.

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Андрей Бражников
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