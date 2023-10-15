Миссия Ирана при ООН пригрозила далекоидущими последствиями Израилю за Газу
Постоянное представительство Ирана при ООН обратилось к Израилю с предупреждением из-за повторяющихся атак по сектору Газа. Миссия пригрозила Тель-Авиву далекоидущими последствиями за военные преступления.
"Если военные преступления и геноцид израильского апартеида не прекратить немедленно, то ситуация может выйти из-под контроля и обернуться далекоидущими последствиями", — сказано на странице постпредства в социальной сети X (Twitter).
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А между тем в субботу вечером Армия обороны Израиля анонсировала следующий этап своей операции, который подразумевает атаку с воздуха, моря и земли. Параллельно ЦАХАЛ нанесла новые удары по сектору Газа и вывела из строя аэропорт Алеппо. На фоне агрессии по отношению к палестинцам глава МИД Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиан предупредил израильские власти о готовности ливанской группировки "Хезболла" вступить в конфликт на стороне ХАМАС.
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