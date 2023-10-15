Миссия Ирана при ООН пригрозила далекоидущими последствиями Израилю за Газу

Постоянное представительство Ирана при ООН обратилось к Израилю с предупреждением из-за повторяющихся атак по сектору Газа. Миссия пригрозила Тель-Авиву далекоидущими последствиями за военные преступления.

"Если военные преступления и геноцид израильского апартеида не прекратить немедленно, то ситуация может выйти из-под контроля и обернуться далекоидущими последствиями", — сказано на странице постпредства в социальной сети X (Twitter).