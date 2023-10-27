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27 октября, 16:48

В секторе Газа перестали работать связь и интернет после мощных взрывов

Al Arabiya: В Газе перестали работать связь и интернет после мощных взрывов

В секторе Газа вечером 27 октября прогремело несколько взрывов, после чего перестал работать интернет и пропала связь. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

"Услуги связи и интернета полностью прекратили работу в секторе Газа", — передаёт телеканал.

Отмечается, что данный обстрел анклава может быть самым сильным с начала обострения конфликта.

ХАМАС отвергло предложение Израиля о прекращении огня в обмен на всех заложников

ХАМАС отвергло предложение Израиля о прекращении огня в обмен на всех заложников

Напомним, военное противостояние между Израилем и сектором Газа началось 7 октября после того, как радикалы из палестинского движения ХАМАС нанесли удар, вторглись на израильскую территорию и захватили заложников. Израиль в ответ начал массированные бомбардировки Газы, счёт жертвам конфликта идёт на тысячи. Тем временем израильское правительство рассматривает вопрос о наземной операции в секторе Газа, которая подразумевает полное уничтожение местной инфраструктуры, невзирая на жертвы среди гражданского населения.

Обложка ©

ТАСС / AP / Ali Mahmoud

Никита Никонов
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