ХАМАС отвергло предложение Израиля о прекращении огня в обмен на всех заложников

Тель-Авив предложил ХАМАС установить режим прекращения огня в обмен на освобождение всех заложников и выдачу тел погибших израильтян, но палестинская группировка отказалась. Об этом сообщает арабский телеканал Al Arabiya, уточняя, что конфликтующие стороны ведут переговоры при посредничестве Катара и Египта.

По данным неназванных собеседников телеканала, ХАМАС отвергло предложение израильской стороны, а также потребовало освобождения палестинских заключённых. Кроме того, представители движения просили о длительном перемирии, однако в Тель-Авиве ответили отказом на это.