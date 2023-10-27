ХАМАС отвергло предложение Израиля о прекращении огня в обмен на всех заложников
Al Arabiya: Израиль предлагал ХАМАС прекратить огонь в обмен на всех заложников
Тель-Авив предложил ХАМАС установить режим прекращения огня в обмен на освобождение всех заложников и выдачу тел погибших израильтян, но палестинская группировка отказалась. Об этом сообщает арабский телеканал Al Arabiya, уточняя, что конфликтующие стороны ведут переговоры при посредничестве Катара и Египта.
По данным неназванных собеседников телеканала, ХАМАС отвергло предложение израильской стороны, а также потребовало освобождения палестинских заключённых. Кроме того, представители движения просили о длительном перемирии, однако в Тель-Авиве ответили отказом на это.
Ранее стало известно, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отказался подписать план наземной операции в Газе, чем привёл военных в бешенство. По данным СМИ, такое решение отчасти может быть связано с тем, что глава израильского кабмина хочет единогласного одобрения со стороны членов чрезвычайного правительства. Политолог Александр Асафов считает, что Нетаньяху не подписал план о вторжении в Газу главным образом из-за заложников.
Напомним, военное противостояние между Израилем и сектором Газа началось 7 октября после того, как радикалы из движения ХАМАС нанесли удар, вторглись на израильскую территорию и захватили заложников. Тель-Авив в ответ начал массированные бомбардировки Газы, счёт жертвам конфликта идёт на тысячи. Тем временем Израиль рассматривает вопрос о наземной операции в секторе Газа, которая подразумевает полное уничтожение местной инфраструктуры, невзирая на жертвы среди гражданского населения.
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