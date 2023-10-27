Управление ООН по правам человека обвинило Израиль в военных преступлениях

Израиль совершает военное преступление, возлагая коллективное наказание на население сектора Газа путём введения блокады и бомбардировок жилых районов. Об этом заявила пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани.

"Коллективное наказание населения Газы, лишение основных товаров, электричества и воды, а также бомбардировки густонаселённых районов являются военными преступлениями в соответствии с международным гуманитарным правом", — сказала она на брифинге в Женеве.