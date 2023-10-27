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27 октября, 09:49

Управление ООН по правам человека обвинило Израиль в военных преступлениях

Израиль совершает военное преступление, возлагая коллективное наказание на население сектора Газа путём введения блокады и бомбардировок жилых районов. Об этом заявила пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани.

"Коллективное наказание населения Газы, лишение основных товаров, электричества и воды, а также бомбардировки густонаселённых районов являются военными преступлениями в соответствии с международным гуманитарным правом", — сказала она на брифинге в Женеве.

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Военное противостояние между Израилем и сектором Газа началось 7 октября после того, как радикалы из движения ХАМАС нанесли удар, вторглись на израильскую территорию и захватили заложников. Тель-Авив в ответ начал массированные бомбардировки Газы, счёт жертвам конфликта идёт на тысячи. Тем временем Израиль рассматривает вопрос о наземной операции в секторе Газа, которая подразумевает полное уничтожение местной инфраструктуры, невзирая на жертвы среди гражданского населения.

Обложка ©

Getty Images / Majdi Fathi

Александра Вишнякова
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