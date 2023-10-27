Политолог раскрыл мотивы Нетаньяху, отказавшегося подписать план о вторжении в Газу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который ранее отказался подписать план о наземной операции в секторе Газа, всё ещё придерживается намерения провести её, однако есть несколько нюансов. Об этом в беседе с Лайфом рассказал политолог Александр Асафов.

"Есть мнение по поводу того, что он ждёт консолидированной поддержки нового временного правительства, чтобы все выразили единодушие по этому вопросу", — отметил эксперт.

По словам собеседника Лайфа, также на ситуацию влияют позиция по отношению к Ирану, переговоры о заложниках, которых удерживает палестинское радикальное движение ХАМАС, и ещё масса других обстоятельств. При этом приоритетным вопросом Асафов называет именно заложников. Сейчас, считает политолог, речь идёт о паузе, а не о полном отказе от операции.

"Собственно, посмотрим, насколько это затянется, как именно и чем закончится та самая наземная операция. Поскольку нет пока понимания образа будущего, потому что у Израиля оно одно, у союзников, скажем так, арабского мира — другое, у самого арабского мира — третье, у ХАМАС — четвёртое, в Соединённых Штатах — пятое. И вот, собственно, вопрос в том, согласуются ли эти представления и есть ли тут пространство для компромисса", — отметил эксперт.

Политолог добавил, что Израиль ограничен в действиях по своему сценарию, который предусматривает не создание отдельного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, а полное уничтожение всего, к чему причастно ХАМАС.