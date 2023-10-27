Политолог раскрыл мотивы Нетаньяху, отказавшегося подписать план о вторжении в Газу
Политолог Асафов: Нетаньяху не подписал план о вторжении в Газу из-за заложников
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который ранее отказался подписать план о наземной операции в секторе Газа, всё ещё придерживается намерения провести её, однако есть несколько нюансов. Об этом в беседе с Лайфом рассказал политолог Александр Асафов.
"Есть мнение по поводу того, что он ждёт консолидированной поддержки нового временного правительства, чтобы все выразили единодушие по этому вопросу", — отметил эксперт.
По словам собеседника Лайфа, также на ситуацию влияют позиция по отношению к Ирану, переговоры о заложниках, которых удерживает палестинское радикальное движение ХАМАС, и ещё масса других обстоятельств. При этом приоритетным вопросом Асафов называет именно заложников. Сейчас, считает политолог, речь идёт о паузе, а не о полном отказе от операции.
"Собственно, посмотрим, насколько это затянется, как именно и чем закончится та самая наземная операция. Поскольку нет пока понимания образа будущего, потому что у Израиля оно одно, у союзников, скажем так, арабского мира — другое, у самого арабского мира — третье, у ХАМАС — четвёртое, в Соединённых Штатах — пятое. И вот, собственно, вопрос в том, согласуются ли эти представления и есть ли тут пространство для компромисса", — отметил эксперт.
Политолог добавил, что Израиль ограничен в действиях по своему сценарию, который предусматривает не создание отдельного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, а полное уничтожение всего, к чему причастно ХАМАС.
Напомним, ранее Нетаньяху отказался подписать план операции в Газе, чем привёл военных в бешенство. Как пишет The New York Times, эксперты разошлись в объяснении возможных причин отказа, но наиболее вероятной выглядит желание Нетаньяху получить единогласное одобрение операции со стороны членов чрезвычайного правительства.
По данным агентства Reuters, планируемая Израилем операция в секторе Газа подразумевает полное уничтожение местной инфраструктуры, невзирая на жертвы среди гражданского населения. Американский журналист Сеймур Херш заявил, что Тель-Авив приготовил для палестинского эксклава судьбу Хиросимы, но без применения атомного оружия. Напомним, обострение конфликта на Ближнем Востоке началось 7 октября, когда радикалы ХАМАС атаковали Израиль. Тель-Авив начал наносить ответные удары по сектору Газа.
Getty Images / Sean Gallup