В Тель-Авиве ракета попала прямо в жилой дом

Ракета радикального палестинского движения ХАМАС попала в жилой дом в Тель-Авиве. Об этом сообщил корреспондент израильского издания Times of Israel в соцсети X. В результате случившегося пострадало по меньшей мере три человека.

Уточняется, что в результате случившегося один человек получил ранение средней тяжести, у двоих диагностировали лёгкие травмы. Боевое крыло ХАМАС взяло на себя ответственность за ракетный обстрел. Спустя некоторое время после этого было объявлено о начале новой атаки на город.