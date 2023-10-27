Регион

Уведомления отключены

27 октября, 12:22

В Тель-Авиве ракета попала прямо в жилой дом

Ракета ХАМАС попала в жилой дом в Тель-Авиве, пострадало три человека

<p>Ракета ХАМАС попала в жилой дом в Тель-Авиве. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/manniefabian/status/1717863742031921289?s=20" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Emanuel (Mannie) Fabian</a></p>

Ракета ХАМАС попала в жилой дом в Тель-Авиве. Обложка © X / Emanuel (Mannie) Fabian

Ракета радикального палестинского движения ХАМАС попала в жилой дом в Тель-Авиве. Об этом сообщил корреспондент израильского издания Times of Israel в соцсети X. В результате случившегося пострадало по меньшей мере три человека.

Уточняется, что в результате случившегося один человек получил ранение средней тяжести, у двоих диагностировали лёгкие травмы. Боевое крыло ХАМАС взяло на себя ответственность за ракетный обстрел. Спустя некоторое время после этого было объявлено о начале новой атаки на город.

В Израиле предложили казнить членов ХАМАС

В Израиле предложили казнить членов ХАМАС

Напомним, обострение конфликта на Ближнем Востоке началось 7 октября, когда радикалы ХАМАС атаковали израильскую территорию. Тель-Авив начал наносить ответные удары по сектору Газа. По данным Reuters, ЦАХАЛ планирует уничтожить всю палестинскую инфраструктуру, не считаясь с жертвами среди гражданских. Израиль пока отложил полномасштабную наземную операцию в анклаве, чтобы Вашингтон успел перевезти свои системы ПВО в регион. Недавно израильская армия заявила об уничтожении командира разведки ХАМАС.

Илья Суриков
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Израиль
  • Палестина
  • Сектор Газа
  • хамас
  • Мировая политика
  • Происшествия
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров