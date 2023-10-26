Израильская армия заявила об уничтожении командира разведки ХАМАС
Израильские военнослужащие заявили об уничтожении одного из руководителей разведывательной службы движения ХАМАС Шади Баруда, который, по предварительной информации, участвовал в разработке плана атаки 7 октября. Об этом сообщила армейская пресс-служба и показала кадры нанесения удара.
Израиль ликвидировал командира ХАМАС. Видео © t.me / Israel Defense Forces
"Армия обороны Израиля и Служба общей безопасности уничтожили заместителя руководителя управления разведки ХАМАС, который отвечал за планирование резни 7 октября", — указано в заявлении.
Там отмечается, что "ликвидация произведена путём авиаудара". Израильская сторона полагает, что Баруд спланировал нападение 7 октября вместе с лидером ХАМАС в Газе Яхьей Синваром. До этого он числился командиром батальона в Хан-Юнисе и отвечал за организацию терактов против израильских мирных жителей, говорится в тексте. Затем Баруд перешёл в разведку и отвечал за информационную безопасность.
Напомним, 7 октября радикалы ХАМАС атаковали израильскую территорию, после чего Тель-Авив начал наносить ответные удары по сектору Газа. По данным Reuters, ЦАХАЛ планирует уничтожить всю палестинскую инфраструктуру, не считаясь с жертвами среди гражданских. Сегодня израильские военные начали спецоперацию с использованием танков на севере сектора Газа. При этом Израиль пока отложил полномасштабную наземную операцию в анклаве, чтобы Вашингтон успел перевезти свои системы ПВО в регион.
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