Израильская армия заявила об уничтожении командира разведки ХАМАС

Израильские военнослужащие заявили об уничтожении одного из руководителей разведывательной службы движения ХАМАС Шади Баруда, который, по предварительной информации, участвовал в разработке плана атаки 7 октября. Об этом сообщила армейская пресс-служба и показала кадры нанесения удара.

Там отмечается, что "ликвидация произведена путём авиаудара". Израильская сторона полагает, что Баруд спланировал нападение 7 октября вместе с лидером ХАМАС в Газе Яхьей Синваром. До этого он числился командиром батальона в Хан-Юнисе и отвечал за организацию терактов против израильских мирных жителей, говорится в тексте. Затем Баруд перешёл в разведку и отвечал за информационную безопасность.