Коалиция и оппозиция в Израиле договорились о создании чрезвычайного кабмина
13TV: Коалиция и оппозиция в Израиле создадут чрезвычайное правительство
Представители правящей коалиции и парламентской оппозиции в Израиле договорились о создании чрезвычайного правительства. Об этом сообщает 13-й канал израильского телевидения.
По его данным, кабмин чрезвычайного времени будет сформирован в течение пяти дней. В его состав, как предполагается, войдут премьер Биньямин Нетаньяху и министр обороны Йоав Галант, а также один из лидеров оппозиции — экс-глава Минобороны Бени Ганц.
Ранее в Кремле заявили, что российская сторона будет играть роль в урегулировании палестино-израильского вооружённого конфликта. Для этого, как уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москве необходимо держать одинаковую дистанцию в диалоге с обеими сторонами.
Напомним, 7 октября Израиль обстреляли из сектора Газа, в страну проникли палестинские радикалы движения ХАМАС. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Затем Израиль заявил о переходе в состояние войны. В результате боевых действий погибло больше тысячи человек с каждой стороны. Президент РФ Владимир Путин выразил сожаление в связи с трагическими событиями, а также назвал эти боевые действия ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке. Также он отметил, что палестинская проблема находится в сердце каждого мусульманина.
Getty Images / Amos Ben-Gershom (GPO) / Handout / Anadolu Agency