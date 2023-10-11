Коалиция и оппозиция в Израиле договорились о создании чрезвычайного кабмина

Представители правящей коалиции и парламентской оппозиции в Израиле договорились о создании чрезвычайного правительства. Об этом сообщает 13-й канал израильского телевидения.

По его данным, кабмин чрезвычайного времени будет сформирован в течение пяти дней. В его состав, как предполагается, войдут премьер Биньямин Нетаньяху и министр обороны Йоав Галант, а также один из лидеров оппозиции — экс-глава Минобороны Бени Ганц.