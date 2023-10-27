Нетаньяху отказался подписать план операции в Газе, чем привёл военных в бешенство
NYT: Премьер Израиля Нетаньяху отказался подписать приказ о вторжении в Газу
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неожиданно отказался подписывать финальный план наземной операции в Газе, который ему представило военное командование страны. Об этом со ссылкой на источники сообщает американская газета The New York Times.
Эксперты разошлись в объяснении возможных причин отказа, но наиболее вероятной выглядит желание Нетаньяху получить единогласное одобрение операции со стороны членов чрезвычайного правительства.
"Командование армии уже разработало окончательный план вторжения, но Нетаньяху привёл в ярость старших офицеров, отказавшись его подписывать", — сообщил источник.
По данным Reuters, планируемая Израилем операция в секторе Газа подразумевает полное уничтожение местной инфраструктуры, невзирая на жертвы среди гражданского населения. По словам американского журналиста Сеймура Херша, Тель-Авив приготовил для палестинского эксклава судьбу японской Хиросимы, но без применения атомного оружия.
Военное противостояние между Израилем и сектором Газа началось 7 октября после того, как радикалы из движения ХАМАС нанесли удар, вторглись на израильскую территорию и захватили заложников. Палестинская сторона сообщила о готовности отпустить всех гражданских пленных, если Израиль прекратит огонь.
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