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27 октября, 09:03
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Нетаньяху отказался подписать план операции в Газе, чем привёл военных в бешенство

NYT: Премьер Израиля Нетаньяху отказался подписать приказ о вторжении в Газу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неожиданно отказался подписывать финальный план наземной операции в Газе, который ему представило военное командование страны. Об этом со ссылкой на источники сообщает американская газета The New York Times.

Эксперты разошлись в объяснении возможных причин отказа, но наиболее вероятной выглядит желание Нетаньяху получить единогласное одобрение операции со стороны членов чрезвычайного правительства.

"Командование армии уже разработало окончательный план вторжения, но Нетаньяху привёл в ярость старших офицеров, отказавшись его подписывать", — сообщил источник.

Израиль не будет менять планы по наземной операции в Газе после освобождения двух заложниц

Израиль не будет менять планы по наземной операции в Газе после освобождения двух заложниц

По данным Reuters, планируемая Израилем операция в секторе Газа подразумевает полное уничтожение местной инфраструктуры, невзирая на жертвы среди гражданского населения. По словам американского журналиста Сеймура Херша, Тель-Авив приготовил для палестинского эксклава судьбу японской Хиросимы, но без применения атомного оружия.

Военное противостояние между Израилем и сектором Газа началось 7 октября после того, как радикалы из движения ХАМАС нанесли удар, вторглись на израильскую территорию и захватили заложников. Палестинская сторона сообщила о готовности отпустить всех гражданских пленных, если Израиль прекратит огонь.

Обложка ©

Getty Images / Amir Levy

Марина Калегина
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