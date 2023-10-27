Нетаньяху отказался подписать план операции в Газе, чем привёл военных в бешенство

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неожиданно отказался подписывать финальный план наземной операции в Газе, который ему представило военное командование страны. Об этом со ссылкой на источники сообщает американская газета The New York Times.

Эксперты разошлись в объяснении возможных причин отказа, но наиболее вероятной выглядит желание Нетаньяху получить единогласное одобрение операции со стороны членов чрезвычайного правительства.