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21 октября, 09:23

Израиль не будет менять планы по наземной операции в Газе после освобождения двух заложниц

Ynet: Израиль не поменял планы по проведению наземной операции в секторе Газа

Освобождение двух американок, ранее взятых в заложники боевиками палестинского движения ХАМАС, никак не отразится на планах Израиля по началу наземной военной операции в секторе Газа. Об этом пишет портал Ynet со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников.

Комментарии неназванных собеседников издания были сделаны в то время, когда власти США и Евросоюза уговаривали Израиль отложить наземную операцию, чтобы договориться об освобождении других заложников. По последним данным, в секторе Газа находятся более 200 пленных.

Ранее стало известно об освобождении из плена двух американских заложников — Джудит Раанан и её 18-летней дочери Натали. По данным израильских СМИ, переговоры c ХАМАС по освобождению женщин возглавлял Катар. При этом газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники сообщила, что переговоры США, Израиля и Катара с ХАМАС об освобождении ещё 50 заложников провалились. Причина неизвестна.

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Напомним, 7 октября началось военное противостояние между Израилем и сектором Газа после того, как радикалы из движения ХАМАС нанесли удар, вторглись на израильскую территорию и захватили заложников. Палестинская сторона сообщила о готовности отпустить всех гражданских пленных, если Израиль прекратит огонь.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / ABIR SULTAN

Наталья Исакова
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