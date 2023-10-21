Белому дому пришлось оправдываться за одно слово Байдена по наземной операции Израиля

Президент США Джозеф Байден случайно дал утвердительный ответ на вопрос журналистов о необходимости в отсрочке наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа. По данным пресс-пула Белого дома, он попросту не расслышал сказанного, озвучив мнение лишь по поводу вызволения заложников.

В ходе пресс-конференции представители СМИ поинтересовались у Байдена, стоит ли Израилю перенести вторжение ради спасения узников. Президент ответил коротким "да". В итоге пришлось оправдываться его команде.