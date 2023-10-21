Белому дому пришлось оправдываться за одно слово Байдена по наземной операции Израиля
Белый дом: Байден по ошибке выступил за отсрочку наземной операции ЦАХАЛ в Газе
Джо Байден © Flickr / The White House
Президент США Джозеф Байден случайно дал утвердительный ответ на вопрос журналистов о необходимости в отсрочке наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа. По данным пресс-пула Белого дома, он попросту не расслышал сказанного, озвучив мнение лишь по поводу вызволения заложников.
В ходе пресс-конференции представители СМИ поинтересовались у Байдена, стоит ли Израилю перенести вторжение ради спасения узников. Президент ответил коротким "да". В итоге пришлось оправдываться его команде.
"Он неверно расслышал вопрос и просто сказал, что хочет, чтобы больше заложников были освобождены", — объяснили ответ американского лидера в Белом доме.
Напомним, конфликт на Ближнем Востоке резко обострился после проникновения членов ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикальное палестинское движение назвало атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. В ответ Израиль перешёл в состояние войны, объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору, а также отдельным районам Ливана и Сирии. Так, 17 октября была уничтожена крупная больница "Аль-Ахли" с сотнями пациентов, а 19 октября удар пришёлся по православной церкви Святого Порфирия.