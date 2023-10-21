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21 октября, 03:18

Белому дому пришлось оправдываться за одно слово Байдена по наземной операции Израиля

Белый дом: Байден по ошибке выступил за отсрочку наземной операции ЦАХАЛ в Газе

<p>Джо Байден © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/whitehouse/53234691706/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">The White House</a></p>

Джо Байден © Flickr / The White House

Президент США Джозеф Байден случайно дал утвердительный ответ на вопрос журналистов о необходимости в отсрочке наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа. По данным пресс-пула Белого дома, он попросту не расслышал сказанного, озвучив мнение лишь по поводу вызволения заложников.

В ходе пресс-конференции представители СМИ поинтересовались у Байдена, стоит ли Израилю перенести вторжение ради спасения узников. Президент ответил коротким "да". В итоге пришлось оправдываться его команде.

"Он неверно расслышал вопрос и просто сказал, что хочет, чтобы больше заложников были освобождены", — объяснили ответ американского лидера в Белом доме.

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Напомним, конфликт на Ближнем Востоке резко обострился после проникновения членов ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикальное палестинское движение назвало атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. В ответ Израиль перешёл в состояние войны, объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору, а также отдельным районам Ливана и Сирии. Так, 17 октября была уничтожена крупная больница "Аль-Ахли" с сотнями пациентов, а 19 октября удар пришёлся по православной церкви Святого Порфирия.

Илья Пушкарев
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