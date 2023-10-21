Нелепая ложь Байдена про Путина вызвала ярость в США
Экс-разведчица Пентагона Коффлер сочла бессмысленным забрасывание Киева деньгами
Президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин. Фото © Getty Images / Denis Balibouse - Pool / Keystone
Президент США Джо Байден цинично использует трагические события на Ближнем Востоке для дальнейшего накачивания Украины деньгами, заявила бывшая разведчица Пентагона Ребекка Коффлер в эфире телеканала Fox News.
"Байден продолжает вести свою нелепую политику. Забрасывание Украины деньгами не принесёт победы", — объяснила экс-агент.
Коффлер заподозрила американского президента в намеренной "политизации" трагических событий на Ближнем Востоке, чтобы добиться дальнейшего финансирования для Киева. Она также выступила против "ограбления" Израиля ради Украины. Бывшая разведчица раскритиковала Белый дом за ложные прогнозы относительно политики России. Её привели в ярость высказывания Байдена и его команды якобы о намерении президента России Владимира Путина напасть на страны НАТО.
"Это нелепо. Байден лжёт", — подчеркнула Ребекка Коффлер.
Ранее стало известно, что член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин проголосовала против удовлетворения запроса в Конгресс от президента страны Джо Байдена, который просит выделить 100 миллиардов долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Большая часть этих средств предназначена для Киева.