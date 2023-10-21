Коффлер заподозрила американского президента в намеренной "политизации" трагических событий на Ближнем Востоке, чтобы добиться дальнейшего финансирования для Киева. Она также выступила против "ограбления" Израиля ради Украины. Бывшая разведчица раскритиковала Белый дом за ложные прогнозы относительно политики России. Её привели в ярость высказывания Байдена и его команды якобы о намерении президента России Владимира Путина напасть на страны НАТО.