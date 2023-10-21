В Малайзии рассказали о мощном ударе Путина по Западу

В результате эскалации конфликта на Ближнем Востоке стало отчётливым лицемерие западных стран, и это позволило президенту России Владимиру Путину нанести по ним мощный удар. Так считает политический обозреватель Джон Тео.

"Серьёзная несправедливость гложет международное сознание и служит мощным аргументом против Запада как силы глобального блага. Она также представляет собой находку для тех, кто беспощадно бьёт по западному лицемерию, как Путин", — написал он в статье для малазийской газеты New Straits Times.

По мнению Тео, ничто не предвещает благополучного разрешения конфликта в ближайшее время, а ООН расколота разногласиями и не имеет прежнего влияния. Что касается США, то до недавнего времени ожидалось, что они, как ведущая держав ,"смогут поступить достойно", балансируя между сторонами конфликта. Теперь же, по словам политолога, так никто не считает.