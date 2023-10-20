"Они нас больше не послушают": Запад испугался, что потерял страны Глобального Юга из-за Израиля

Запад оттолкнул от себя государства Глобального Юга и потерял все шансы выставить Россию в негативном ключе в конфликте с Украиной, так как оказал публичную поддержку израильской операции в секторе Газа. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на западных официальных лиц и дипломатов.

"Вся работа, которую мы проделали с Глобальным Югом [по Украине], была напрасной. <…> Забудьте о правилах, забудьте о мировом порядке. Они больше никогда нас не послушают. Бразильцы, южноафриканцы, индонезийцы: почему они вообще должны верить тому, что мы говорим о правах человека?" — сказал один из собеседников.

В публикации отмечается, что развивающиеся страны выступили на стороне палестинцев, так как сочли их борьбу символом "сопротивления глобальному доминированию США", которые стоят за Израилем. Тем более что Вашингтон отказывается обращать внимание на военные преступления израильской армии.