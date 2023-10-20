"Они нас больше не послушают": Запад испугался, что потерял страны Глобального Юга из-за Израиля
FT: Глобальный Юг больше не верит Западу, поддержавшему операцию Израиля в Газе
Запад оттолкнул от себя государства Глобального Юга и потерял все шансы выставить Россию в негативном ключе в конфликте с Украиной, так как оказал публичную поддержку израильской операции в секторе Газа. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на западных официальных лиц и дипломатов.
"Вся работа, которую мы проделали с Глобальным Югом [по Украине], была напрасной. <…> Забудьте о правилах, забудьте о мировом порядке. Они больше никогда нас не послушают. Бразильцы, южноафриканцы, индонезийцы: почему они вообще должны верить тому, что мы говорим о правах человека?" — сказал один из собеседников.
В публикации отмечается, что развивающиеся страны выступили на стороне палестинцев, так как сочли их борьбу символом "сопротивления глобальному доминированию США", которые стоят за Израилем. Тем более что Вашингтон отказывается обращать внимание на военные преступления израильской армии.
Высокопоставленный чиновник Евросоюза добавил, что случившееся может стать козырем в руках Москвы, которая объяснит всему исламскому миру, что установленный после Второй мировой войны миропорядок отвечает лишь интересам узкого круга стран. По словам бывшего генсека НАТО Яапа де Хооп Схеффера, Запад больше не командует мировыми процессами, а Глобальный Юг явно поднимает голову, требуя уважения к своей позиции, до которой ранее никому не было дела.
По данным Reuters, планируемая Израилем операция в секторе Газа подразумевает полное уничтожение местной инфраструктуры, невзирая на жертвы среди гражданского населения. По словам американского журналиста Сеймура Херша, Тель-Авив приготовил для палестинского эксклава судьбу японской Хиросимы, но без применения атомного оружия. При этом израильские чиновники признаются, что роль США в этой войне "глубже и интенсивнее".
ТАСС / Zuma