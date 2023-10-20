"Без заметок и лжи": В США вывели поразительный фирменный стиль Путина по итогам визита в Китай
Экс-агент ЦРУ Макговерн высоко оценил речь Путина на пресс-конференции в Пекине
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © AP / TASS / Ken Ishii
Экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн комплиментарно отозвался о выступлении президента России Владимира Путина на пресс-конференции в Пекине, восхитившись его фирменным стилем. Своё мнение он высказал в интервью ютуб-каналу Dialogue.
"Около часа, без заметок, никакой лжи, вдумчивые ответы на многие вопросы, включая отношения с Китаем и ситуацию вокруг Украины", — прокомментировал эксперт ответы Путина на вопросы корреспондентов во время визита в КНР.
Такая манера типична для Путина, считает Макговерн. Отдельно он отметил содержательность речи российского лидера.
Напомним, что торжественная церемония открытия форума "Один пояс — один путь" состоялась 18 октября в Пекине. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Китай за день до старта мероприятия, встретившись с некоторыми зарубежными политиками. На переговорах с Си Цзиньпином лидеры затронули экономику, финансы, политическое взаимодействие и ситуацию на Ближнем Востоке.