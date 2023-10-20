"Без заметок и лжи": В США вывели поразительный фирменный стиль Путина по итогам визита в Китай

Экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн комплиментарно отозвался о выступлении президента России Владимира Путина на пресс-конференции в Пекине, восхитившись его фирменным стилем. Своё мнение он высказал в интервью ютуб-каналу Dialogue.

"Около часа, без заметок, никакой лжи, вдумчивые ответы на многие вопросы, включая отношения с Китаем и ситуацию вокруг Украины", — прокомментировал эксперт ответы Путина на вопросы корреспондентов во время визита в КНР.