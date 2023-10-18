"Три часа разговаривали": Путин раскрыл, о чём беседовал с Си Цзиньпином в Пекине
Путин обсудил с Си Цзиньпином экономику, политику и ситуацию на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Обложка © ТАСС / POOL / Сергей Гунеев
Президент России Владимир Путин рассказал, о чём беседовал с китайским коллегой Си Цзиньпином в ходе переговоров в Пекине, которые длились несколько часов.
"Три часа мы разговаривали с председателем КНР. Всё и не расскажешь — много вопросов, экономика, финансы, политическое взаимодействие. Обсуждали подробно ситуацию на Ближнем Востоке. Проинформировал о ситуации, которая складывается на украинском треке. Для того чтобы всё подробно изложить, надо три часа", — уточнил глава государства.
Напомним, накануне российский лидер прибыл в Пекин для участия в форуме "Один пояс — один путь". Президент РФ уже успел провести несколько политических встреч, в том числе с премьер-министром Венгрии Орбаном. Сегодня же состоялись российско-китайские переговоры на высоком уровне: Путин и Цзиньпин встретились в Доме народных собраний в китайской столице. Председатель КНР напомнил, что с 2013 года он провёл с российским коллегой 42 встречи, за это время стороны наладили крепкие и добрые отношения.