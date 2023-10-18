"Три часа разговаривали": Путин раскрыл, о чём беседовал с Си Цзиньпином в Пекине

Президент России Владимир Путин рассказал, о чём беседовал с китайским коллегой Си Цзиньпином в ходе переговоров в Пекине, которые длились несколько часов.

"Три часа мы разговаривали с председателем КНР. Всё и не расскажешь — много вопросов, экономика, финансы, политическое взаимодействие. Обсуждали подробно ситуацию на Ближнем Востоке. Проинформировал о ситуации, которая складывается на украинском треке. Для того чтобы всё подробно изложить, надо три часа", — уточнил глава государства.