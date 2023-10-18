Путин отметил стремление России и Китая к равноправному сотрудничеству
Путин: Россия и Китай разделяют стремление к равноправному сотрудничеству в мире
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Церемония официальной встречи глав делегаций – участников третьего международного форума "Один пояс — один путь". Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Глава государства Владимир Путин заявил, что Россия и Китай, как и многие другие страны, разделяют стремление к равноправному сотрудничеству в мире. Заявление он озвучил в ходе выступления на торжественной церемонии открытия третьего международного форума "Один пояс — один путь" в Пекине.
"Мы неоднократно отмечали, что Россия и Китай, как и большинство государств мира, разделяют стремление к равноправному взаимовыгодному сотрудничеству в целях достижения всеобщего устойчивого и долгосрочного экономического прогресса и социального благополучия при уважении цивилизационного разнообразия и права каждого государства на собственную модель развития", — подчеркнул президент.
Напомним, вчера Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом для участия в форуме "Один пояс — один путь". Он уже провёл встречи с премьер-министром Венгрии Орбаном, президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, премьером Таиланда Сеттхой Тхависином, президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, лидером Лаоса Тхонглуном Сисулитом и главой Правительства Пакистана Анваром-уль-Хак Какаром.