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18 октября, 02:59

Путин отметил стремление России и Китая к равноправному сотрудничеству

Путин: Россия и Китай разделяют стремление к равноправному сотрудничеству в мире

<p>Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Церемония официальной встречи глав делегаций – участников третьего международного форума "Один пояс — один путь". Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Церемония официальной встречи глав делегаций – участников третьего международного форума "Один пояс — один путь". Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Глава государства Владимир Путин заявил, что Россия и Китай, как и многие другие страны, разделяют стремление к равноправному сотрудничеству в мире. Заявление он озвучил в ходе выступления на торжественной церемонии открытия третьего международного форума "Один пояс — один путь" в Пекине.

"Мы неоднократно отмечали, что Россия и Китай, как и большинство государств мира, разделяют стремление к равноправному взаимовыгодному сотрудничеству в целях достижения всеобщего устойчивого и долгосрочного экономического прогресса и социального благополучия при уважении цивилизационного разнообразия и права каждого государства на собственную модель развития", — подчеркнул президент.

Напомним, вчера Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом для участия в форуме "Один пояс — один путь". Он уже провёл встречи с премьер-министром Венгрии Орбаном, президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, премьером Таиланда Сеттхой Тхависином, президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, лидером Лаоса Тхонглуном Сисулитом и главой Правительства Пакистана Анваром-уль-Хак Какаром.

Путин прибыл на открытие форума "Один пояс — один путь"

Путин прибыл на открытие форума "Один пояс — один путь"

Также Лайф сообщал, что российский лидер Владимир Путин на полях мероприятия 18 октября проведёт переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Оксана Попова
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