Путин отметил стремление России и Китая к равноправному сотрудничеству

Глава государства Владимир Путин заявил, что Россия и Китай, как и многие другие страны, разделяют стремление к равноправному сотрудничеству в мире. Заявление он озвучил в ходе выступления на торжественной церемонии открытия третьего международного форума "Один пояс — один путь" в Пекине.

"Мы неоднократно отмечали, что Россия и Китай, как и большинство государств мира, разделяют стремление к равноправному взаимовыгодному сотрудничеству в целях достижения всеобщего устойчивого и долгосрочного экономического прогресса и социального благополучия при уважении цивилизационного разнообразия и права каждого государства на собственную модель развития", — подчеркнул президент.