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17 октября, 14:55

Президент Лаоса перешёл на русский во время встречи с Путиным

В Пекине состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с лидером Лаоса. Тхонглун Сисулит во время беседы решил перейти на русский язык, который он выучил на филологическом факультете Ленинградского государственного педагогического института имени А.И. Герцена.

"Как раз в те годы, в которые вы учились, я тоже учился (в Ленинграде. — Прим. Лайфа)", — вспомнил Путин.

"Я хочу повторить русский язык. Спасибо большое, что, (несмотря на то, что) вы очень заняты, но есть возможность встретиться сегодня с вами", — отметил Сисулит.

Встреча президента РФ Владимира Путина с лидером Лаоса Тхонглуном Сисулитом. Видео © LIFE

Президент Лаоса также поблагодарил российского коллегу за приглашение на Восточный экономический форум во Владивостоке и выразил сожаление, что не смог поучаствовать. В свою очередь Владимир Путин заявил, что в России знают Тхонглуна Сисулита как надёжного друга.

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Напомним, Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом для участия в форуме "Один пояс — один путь". У главы государства также запланирован ряд двусторонних переговоров: он уже провёл встречи с премьер-министром Венгрии Орбаном, президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом и премьером Таиланда Сеттхой Тхависином. А на завтра у президента РФ запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.

Обложка ©

LIFE

Александр Юнашев
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