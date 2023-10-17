Президент Лаоса перешёл на русский во время встречи с Путиным

В Пекине состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с лидером Лаоса. Тхонглун Сисулит во время беседы решил перейти на русский язык, который он выучил на филологическом факультете Ленинградского государственного педагогического института имени А.И. Герцена.

"Как раз в те годы, в которые вы учились, я тоже учился (в Ленинграде. — Прим. Лайфа)", — вспомнил Путин.

"Я хочу повторить русский язык. Спасибо большое, что, (несмотря на то, что) вы очень заняты, но есть возможность встретиться сегодня с вами", — отметил Сисулит.