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18 октября, 02:13

Путин прибыл на открытие форума "Один пояс — один путь"

<p>Участники форума "Один пояс — один путь". Обложка © LIFE</p>

Участники форума "Один пояс — один путь". Обложка © LIFE

Глава государства Владимир Путин прибыл в Дом народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Президент России примет участие в торжественном открытии третьего международного форума "Один пояс — один путь".

Путин прибыл на открытие форума "Один пояс — один путь" в Пекине. Видео © LIFE

По прибытии в Дом народных собраний российский лидер принял участие в совместном фотографировании глав делегаций – участников форума "Один пояс —один путь". На торжественном открытии мероприятия Путин выступит с речью.

Путин, как главный гость форума в Пекине, на фотографировании встал рядом с Си Цзиньпином

Путин, как главный гость форума в Пекине, на фотографировании встал рядом с Си Цзиньпином

Напомним, вчера Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом для участия в форуме "Один пояс — один путь". Глава государства также уже провёл встречи с премьер-министром Венгрии Орбаном, президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, премьером Таиланда Сеттхой Тхависином, президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, лидером Лаоса Тхонглуном Сисулитом и главой Правительства Пакистана Анваром-уль-Хак Какаром. Сегодня у президента РФ запланированы переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Оксана Попова
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