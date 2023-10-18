Путин прибыл на открытие форума "Один пояс — один путь"
Участники форума "Один пояс — один путь". Обложка © LIFE
Глава государства Владимир Путин прибыл в Дом народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Президент России примет участие в торжественном открытии третьего международного форума "Один пояс — один путь".
Путин прибыл на открытие форума "Один пояс — один путь" в Пекине. Видео © LIFE
По прибытии в Дом народных собраний российский лидер принял участие в совместном фотографировании глав делегаций – участников форума "Один пояс —один путь". На торжественном открытии мероприятия Путин выступит с речью.
Напомним, вчера Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом для участия в форуме "Один пояс — один путь". Глава государства также уже провёл встречи с премьер-министром Венгрии Орбаном, президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, премьером Таиланда Сеттхой Тхависином, президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, лидером Лаоса Тхонглуном Сисулитом и главой Правительства Пакистана Анваром-уль-Хак Какаром. Сегодня у президента РФ запланированы переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.