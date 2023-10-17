Путин встретился с главой Правительства Пакистана

Президент России Владимир Путин встретился в Пекине с исполняющим обязанности премьер-министра, главой переходного периода Пакистана Анваром-уль-Хак Какаром.

Беседа проходит в государственной резиденции Дяоюйтай в столице Китая. Это первая личная встреча политиков. Анвар-уль-Хак Какар возглавил Правительство Пакистана 14 августа 2023 года. В ходе разговора российский лидер подчеркнул, что РФ готова выполнять все свои обязательства по экспорту зерна.

"Только за месяцы текущего года уже, по-моему, поставлен один миллион тонн зерновых в вашу страну. Мы готовы выполнять свои обязательства", — указал Путин.