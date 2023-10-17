Путин встретился с главой Правительства Пакистана
Путин заверил и.о. премьера Пакистана, что РФ выполнит обязательства по зерну
Президент России Владимир Путин встретился в Пекине с исполняющим обязанности премьер-министра, главой переходного периода Пакистана Анваром-уль-Хак Какаром.
Беседа проходит в государственной резиденции Дяоюйтай в столице Китая. Это первая личная встреча политиков. Анвар-уль-Хак Какар возглавил Правительство Пакистана 14 августа 2023 года. В ходе разговора российский лидер подчеркнул, что РФ готова выполнять все свои обязательства по экспорту зерна.
"Только за месяцы текущего года уже, по-моему, поставлен один миллион тонн зерновых в вашу страну. Мы готовы выполнять свои обязательства", — указал Путин.
Глава государства добавил, что для этого есть все основания и предпосылки.
Напомним, Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом для участия в форуме "Один пояс — один путь". У главы государства также запланирован ряд двусторонних переговоров: он уже провёл встречи с премьер-министром Венгрии Орбаном, президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, премьером Таиланда Сеттхой Тхависином, президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом и лидером Лаоса Тхонглуном Сисулитом. А на завтра у президента РФ запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Сегодня главы России и Китая сфотографировались вместе.
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