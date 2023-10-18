42 встречи за 10 лет: Си Цзиньпин заявил о крепкой дружбе с Путиным

За последние 10 лет лидеры России и Китая наладили крепкие и добрые отношения. Как напомнил председатель КНР Си Цзиньпин, начиная с 2013 года он провёл с президентом РФ Владимиром Путиным 42 встречи. Об этом он сообщил в ходе российско-китайских переговоров в Пекине.

В самом начале переговоров председатель КНР поблагодарил Владимира Путина за участие в третьем международном форуме "Один пояс — один путь" и назвал его своим давним другом. Си Цзиньпин обратил внимание на то, что взаимное участие сторон в важнейших дипломатических мероприятиях уже стало доброй традицией.

"За 10 лет, начиная с 2013 года, мы с вами, господин президент, провели 42 встречи, наладили добрые деловые отношения, крепкую личную дружбу", — подчеркнул Си Цзиньпин.

Кроме этого, китайский лидер сообщил о готовности КНР сотрудничать с российскими партнёрами и "непрерывно обогащать двустороннее сотрудничество".