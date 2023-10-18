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18 октября, 05:04

42 встречи за 10 лет: Си Цзиньпин заявил о крепкой дружбе с Путиным

Си Цзиньпин: За 10 лет лидеры Китая и России наладили добрые деловые отношения

<p>Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Обложка © ТАСС / Сергей Гунеев / POOL </p>

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Обложка © ТАСС / Сергей Гунеев / POOL

За последние 10 лет лидеры России и Китая наладили крепкие и добрые отношения. Как напомнил председатель КНР Си Цзиньпин, начиная с 2013 года он провёл с президентом РФ Владимиром Путиным 42 встречи. Об этом он сообщил в ходе российско-китайских переговоров в Пекине.

В самом начале переговоров председатель КНР поблагодарил Владимира Путина за участие в третьем международном форуме "Один пояс — один путь" и назвал его своим давним другом. Си Цзиньпин обратил внимание на то, что взаимное участие сторон в важнейших дипломатических мероприятиях уже стало доброй традицией.

"За 10 лет, начиная с 2013 года, мы с вами, господин президент, провели 42 встречи, наладили добрые деловые отношения, крепкую личную дружбу", — подчеркнул Си Цзиньпин.

Кроме этого, китайский лидер сообщил о готовности КНР сотрудничать с российскими партнёрами и "непрерывно обогащать двустороннее сотрудничество".

Российско-китайские переговоры проходят в Доме народных собраний в китайской столице. В составе российской делегации также глава МИД РФ Сергей Лавров, два вице-премьера — Александр Новак и Дмитрий Чернышенко. Кроме того, участие во встрече принимают представители целого ряда профильных министерств и ведомств.

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Напомним, вчера Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом для участия в форуме "Один пояс — один путь". Глава государства уже провёл встречи с премьер-министром Венгрии Орбаном, президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, премьером Таиланда Сеттхой Тхависином, президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, лидером Лаоса Тхонглуном Сисулитом и главой Правительства Пакистана Анваром-уль-Хак Какаром.

Оксана Попова
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