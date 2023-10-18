Путин заявил, что товарооборот России и Китая по итогам года превысит $200 млрд
Путин: Товарооборот между Россией и Китаем по итогам года превысит $200 млрд
Объёмы товарооборота между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой достигли отметки 200 миллиардов долларов. Как заявил глава РФ Владимир Путин на переговорах в Пекине, этот показатель будет преодолён по итогам текущего года.
Путин заявил, что Россия и Китай достигли товарооборота в $200 млрд. Видео © LIFE
"Вы только что упомянули о нашей задаче достичь 200 миллиардов долларов товарооборота в текущем году. Вот если посмотреть год к году, вчера вечером проанализировали, с сегодняшнего дня год назад, — 200 миллиардов долларов уже есть. А по календарному году эта планка точно будет преодолена", — заявил российский президент.
Помимо этого, Путин отметил тесную внешнеполитическую координацию между Пекином и Москвой, что, по его словам, особенно востребовано в нынешних непростых условиях. Также глава РФ поздравил китайцев с 74-й годовщиной образования КНР, отметив, что следующий год также будет юбилейным для отношений между нашими странами.
В эти минуты в Доме народных собраний в китайской столице проходят переговоры российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
Ранее на торжественной церемонии открытия форума "Один пояс — один путь" Путин заявил, что Россия и Китай разделяют стремление к равноправному сотрудничеству во имя прогресса. Кроме того, российский лидер пригласил заинтересованные страны к участию в развитии Севморпути.
LIFE / Павел Баранов