Путин заявил, что товарооборот России и Китая по итогам года превысит $200 млрд

Объёмы товарооборота между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой достигли отметки 200 миллиардов долларов. Как заявил глава РФ Владимир Путин на переговорах в Пекине, этот показатель будет преодолён по итогам текущего года.

Путин заявил, что Россия и Китай достигли товарооборота в $200 млрд. Видео © LIFE

"Вы только что упомянули о нашей задаче достичь 200 миллиардов долларов товарооборота в текущем году. Вот если посмотреть год к году, вчера вечером проанализировали, с сегодняшнего дня год назад, — 200 миллиардов долларов уже есть. А по календарному году эта планка точно будет преодолена", — заявил российский президент.

Помимо этого, Путин отметил тесную внешнеполитическую координацию между Пекином и Москвой, что, по его словам, особенно востребовано в нынешних непростых условиях. Также глава РФ поздравил китайцев с 74-й годовщиной образования КНР, отметив, что следующий год также будет юбилейным для отношений между нашими странами.