Путин пригласил заинтересованные страны к участию в развитии Севморпути

Россия предлагает заинтересованным странам принять участие в развитии Северного морского пути (СМП) и использовать его транзитный потенциал. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин в ходе выступления на торжественной церемонии открытия третьего форума международного сотрудничества "Один пояс — один путь" в Пекине.

"Что касается Северного морского пути, то Россия не просто предлагает партнёрам активно использовать его транзитный потенциал. Скажу больше — мы приглашаем заинтересованные государства к прямому участию в его развитии", — сообщил Путин.

Путин в ходе выступления также заявил о готовности российской стороны обеспечить государствам надёжную ледовую подводку, связь и снабжение. По оценке главы государства, уже в 2024 году навигация для грузовых судов ледового класса на всём протяжении СМП станет круглогодичной.

Северный морской путь (СМП) — судоходный маршрут, который является кратчайшим путём между европейской частью России и Дальним Востоком. Он проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана, а на трассе СМП находится свыше 50 портов.