В акватории Чукотского и Берингова морей и на Чукотке проходят масштабные учения по защите коммуникаций Северного морского пути. Ими руководит главком ВМФ Николай Евменов, участие в манёврах принимают около десяти тысяч военнослужащих и более 50 единиц техники.

Как рассказали в Минобороны РФ, в учениях "Финвал-2023" задействованы в том числе надводные корабли и суда обеспечения, подводные лодки, самолёты и вертолёты морской авиации, береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", а также колёсная и гусеничная бронетехника высокой проходимости.

На северо-востоке России проходят масштабные учения по защите Севморпути. Видео © Минобороны РФ

Первым эпизодом манёвров стало выполнение боевых упражнений по поражению группировки кораблей в северо-восточной части Берингова моря. Нанесение ракетного удара отработали экипажи гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и атомного подводного ракетного крейсера "Томск", а также берегового ракетного комплекса "Бастион". В ведомстве рассказали, что противокорабельные ракеты "Вулкан", "Гранит" и "Оникс" успешно поразили цели.

"Стрельба крылатыми ракетами "Вулкан", "Гранит" и "Оникс" с их штатных носителей морского и берегового базирования была проведена по сложной мишенной позиции, имитирующей группировку кораблей условного противника в Беринговом море. По данным объективного контроля, все ракеты успешно поразили заданные цели на удалении сотен километров от точек пуска", — сообщили в МО РФ.