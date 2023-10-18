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18 октября, 03:21

Си Цзиньпин заявил о неприемлемости блоковой политики

Си Цзиньпин заявил, что Китай выступает против блоковой политики и санкций

Пекин не приемлет блоковой политики и выступает против односторонних ограничений. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии открытия третьего международного форума "Один пояс — один путь".

"Мы не участвуем в идеологической конфронтации, геополитических играх или блоковом политическом противостоянии. Мы выступаем против односторонних санкций, экономического принуждения и разрыва связей", — заявил политический деятель.

Также Си Цзиньпин сообщил, что Китай планирует исключить ограничения на поступление иностранных инвестиций в сферу производства. В этой связи он добавил, что объём товарного экспорта и импорта Китая в 2024–2028 годах составит более 32 триллионов долларов, а объём торговли услугами — свыше пяти триллионов.

В то же время, по его словам, Пекин продолжит углублять сотрудничество в таких областях, как "зелёная" инфраструктура, "зелёная" энергетика и "зелёная" логистика.

Путин прибыл на открытие форума "Один пояс — один путь"

Путин прибыл на открытие форума "Один пояс — один путь"

Как сообщал Лайф, третий международный форум "Один пояс — один путь" проходит в Пекине 17–18 октября. Известно, что российский лидер Владимир Путин на полях мероприятия 18 октября проведёт переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

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kremlin.ru

Алексей Соловьёв
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