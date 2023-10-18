Си Цзиньпин заявил о неприемлемости блоковой политики

Пекин не приемлет блоковой политики и выступает против односторонних ограничений. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии открытия третьего международного форума "Один пояс — один путь".

"Мы не участвуем в идеологической конфронтации, геополитических играх или блоковом политическом противостоянии. Мы выступаем против односторонних санкций, экономического принуждения и разрыва связей", — заявил политический деятель.

Также Си Цзиньпин сообщил, что Китай планирует исключить ограничения на поступление иностранных инвестиций в сферу производства. В этой связи он добавил, что объём товарного экспорта и импорта Китая в 2024–2028 годах составит более 32 триллионов долларов, а объём торговли услугами — свыше пяти триллионов.