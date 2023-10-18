Путин и Си Цзиньпин начали двусторонние переговоры в Пекине
В Пекине начинаются переговоры российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Они проходят в Доме народных собраний в китайской столице.
В Пекине начинаются переговоры российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Видео © LIFE
В российскую делегацию, которую возглавил глава государства, входят также два вице-премьера — Александр Новак и Дмитрий Чернышенко. Кроме того, на переговорах присутствуют представители целого ряда профильных министерств и ведомств.
Ранее на торжественной церемонии открытия форума "Один пояс — один путь" Путин заявил, что Россия и Китай разделяют стремление к равноправному сотрудничеству во имя прогресса. Кроме того, российский лидер пригласил заинтересованные страны к участию в развитии Севморпути.
ТАСС / Григорий Сысоев / POOL