Путин и Си Цзиньпин начали двусторонние переговоры в Пекине

В Пекине начинаются переговоры российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Они проходят в Доме народных собраний в китайской столице.

В российскую делегацию, которую возглавил глава государства, входят также два вице-премьера — Александр Новак и Дмитрий Чернышенко. Кроме того, на переговорах присутствуют представители целого ряда профильных министерств и ведомств.