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18 октября, 04:06

Путин и Си Цзиньпин начали двусторонние переговоры в Пекине

В Пекине начинаются переговоры российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Они проходят в Доме народных собраний в китайской столице.

В Пекине начинаются переговоры российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Видео © LIFE

В российскую делегацию, которую возглавил глава государства, входят также два вице-премьера — Александр Новак и Дмитрий Чернышенко. Кроме того, на переговорах присутствуют представители целого ряда профильных министерств и ведомств.

Си Цзиньпин заявил о неприемлемости блоковой политики

Си Цзиньпин заявил о неприемлемости блоковой политики

Ранее на торжественной церемонии открытия форума "Один пояс — один путь" Путин заявил, что Россия и Китай разделяют стремление к равноправному сотрудничеству во имя прогресса. Кроме того, российский лидер пригласил заинтересованные страны к участию в развитии Севморпути.

Обложка ©

ТАСС / Григорий Сысоев / POOL

Оксана Попова
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