Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос Лайфа, рассказал, что после делового обеда с главами МИД он по предложению председателя КНР Си Цзиньпина выпил с ним чая "с глазу на глаз".

Путин ответил на вопрос Лайфа о том, что обсуждал с Си Цзиньпином за чашкой чая. Видео © LIFE

"Председатель Си предложил уединиться, мы беседовали с глазу на глаз действительно за чашкой чая. Говорили ещё часа полтора, может, два. Некоторые вопросы обсудили конфиденциальные", — сказал глава государства.