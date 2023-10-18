Путин ответил на вопрос Лайфа о том, что обсуждал с Си Цзиньпином за чашкой чая
Путин рассказал, как за чаем обсудил с Си Цзиньпином конфиденциальные вопросы
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос Лайфа, рассказал, что после делового обеда с главами МИД он по предложению председателя КНР Си Цзиньпина выпил с ним чая "с глазу на глаз".
Путин ответил на вопрос Лайфа о том, что обсуждал с Си Цзиньпином за чашкой чая. Видео © LIFE
"Председатель Си предложил уединиться, мы беседовали с глазу на глаз действительно за чашкой чая. Говорили ещё часа полтора, может, два. Некоторые вопросы обсудили конфиденциальные", — сказал глава государства.
По словам Владимира Путина, в ходе состоявшихся переговоров лидеры двух стран обсудили целый спектр вопросов. В частности, они затронули экономику, финансы, политическое взаимодействие и ситуацию на Ближнем Востоке.
ТАСС / Сергей Савостьянов