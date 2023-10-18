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18 октября, 10:23

Путин ответил на вопрос Лайфа о том, что обсуждал с Си Цзиньпином за чашкой чая

Путин рассказал, как за чаем обсудил с Си Цзиньпином конфиденциальные вопросы

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос Лайфа, рассказал, что после делового обеда с главами МИД он по предложению председателя КНР Си Цзиньпина выпил с ним чая "с глазу на глаз".

Путин ответил на вопрос Лайфа о том, что обсуждал с Си Цзиньпином за чашкой чая. Видео © LIFE

"Председатель Си предложил уединиться, мы беседовали с глазу на глаз действительно за чашкой чая. Говорили ещё часа полтора, может, два. Некоторые вопросы обсудили конфиденциальные", сказал глава государства.

Путин отметил стремление России и Китая к равноправному сотрудничеству

Путин отметил стремление России и Китая к равноправному сотрудничеству

По словам Владимира Путина, в ходе состоявшихся переговоров лидеры двух стран обсудили целый спектр вопросов. В частности, они затронули экономику, финансы, политическое взаимодействие и ситуацию на Ближнем Востоке.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Савостьянов

Александр Юнашев
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