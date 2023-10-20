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19 октября, 21:17

Израиль разбомбил греческую церковь в Газе с беженцами: много убитых и раненых

<p>Израиль разбомбил греческую церковь в Газе. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/nour_odeh" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nour Odeh</a></p>

Израиль разбомбил греческую церковь в Газе. Обложка © X / Nour Odeh

Греческая православная церковь Святого Порфирия в секторе Газа разрушена в результате очередной атаки ВВС Израиля. В здании нашли прибежище представители разных религий, которые были вынуждены покинуть дома из-за обстрелов, сообщило греческое общественное телевидение ERT со ссылкой на МВД в секторе Газа.

Израиль разбомбил греческую церковь в Газе. Видео © X / Nour Odeh

По предварительным данным СМИ, погибло по меньшей мере два человека, десятки ранены. В момент удара в храме и его школе скрывалось до тысячи беженцев, утверждают журналисты. Число погибших и раненых уточняется, поскольку на месте ЧП продолжается разбор завалов.

Израиль разбомбил греческую церковь в Газе. Фото © X / OSINTdefender

Израиль разбомбил греческую церковь в Газе. Фото © X / OSINTdefender

Прошлая похожая атака произошла вечером 17 октября. Тогда по больнице "Аль-Ахли" в Газе нанесли ракетный удар. Палестинская сторона обвинила во всём Израиль, который в свою очередь переложил вину на группировку "Исламский джихад"*. О непричастности ЦАХАЛ заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, его поддержал посетивший еврейское государство президент США Джо Байден. Как сообщили в Минздраве Палестины, взрыв унёс жизни 470 человек, ещё более 300 пострадало. Представители ХАМАС утверждают, что у движения нет оружия такой мощи.

*Организация признана Верховным судом террористической и запрещена на территории России.

Андрей Бражников
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