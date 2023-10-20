Израиль разбомбил греческую церковь в Газе с беженцами: много убитых и раненых

Греческая православная церковь Святого Порфирия в секторе Газа разрушена в результате очередной атаки ВВС Израиля. В здании нашли прибежище представители разных религий, которые были вынуждены покинуть дома из-за обстрелов, сообщило греческое общественное телевидение ERT со ссылкой на МВД в секторе Газа.

По предварительным данным СМИ, погибло по меньшей мере два человека, десятки ранены. В момент удара в храме и его школе скрывалось до тысячи беженцев, утверждают журналисты. Число погибших и раненых уточняется, поскольку на месте ЧП продолжается разбор завалов.