В ХАМАС объяснили, почему удар по больнице "Аль-Ахли" точно не их рук дело
ХАМАС: У движения в Газе нет оружия такой мощи, чтобы убить сотни людей разом
Присутствующие в Газе палестинские группировки не обладают ракетами, применение которых могло бы привести к таким разрушениям и количеству жертв, какие были после взрыва в больнице "Аль-Ахли". Об этом говорится в заявлении члена политбюро ХАМАС Иззата ар-Ришка, опубликованном в телеграм-канале.
"Известно, что ракеты, которыми располагают силы палестинского сопротивления, местного производства и не обладают такой разрушительной силой, которая могла бы одномоментно стать причиной гибели сотен людей", — говорится в публикации.
Кроме того, ар-Ришка заявил, что ХАМАС не выпустило ни одной ракеты по Израилю до атаки на "Аль-Ахли", ни в тот момент, когда на территории больницы прогремел взрыв. А ещё член политбюро палестинской группировки отметил, что, когда произошёл удар по медучреждению, армия Израиля "не активировала свою ПРО "Железный купол". Также он в своём заявлении приветствует проведение тщательного международного расследования атаки на больницу "Аль-Ахли".
Напомним, что вечером 17 октября по больнице "Аль-Ахли" в Газе был нанесён ракетный удар. Утверждалось, что она была атакована израильской стороной, однако Тель-Авив свою причастность отрицает. В Израиле инициировали проверку по данному факту и допустили, что снаряд был запущен группировкой "Исламский джихад"*. О непричастности ЦАХАЛ к атаке заявил и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По информации Минздрава сектора Газа, число погибших в результате обстрела больницы превысило 470 человек, более 300 пострадало.
* Организация признана Верховным судом террористической и запрещена на территории России.
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