В ХАМАС объяснили, почему удар по больнице "Аль-Ахли" точно не их рук дело

Присутствующие в Газе палестинские группировки не обладают ракетами, применение которых могло бы привести к таким разрушениям и количеству жертв, какие были после взрыва в больнице "Аль-Ахли". Об этом говорится в заявлении члена политбюро ХАМАС Иззата ар-Ришка, опубликованном в телеграм-канале.

Кроме того, ар-Ришка заявил, что ХАМАС не выпустило ни одной ракеты по Израилю до атаки на "Аль-Ахли", ни в тот момент, когда на территории больницы прогремел взрыв. А ещё член политбюро палестинской группировки отметил, что, когда произошёл удар по медучреждению, армия Израиля "не активировала свою ПРО "Железный купол". Также он в своём заявлении приветствует проведение тщательного международного расследования атаки на больницу "Аль-Ахли".