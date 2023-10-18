В ХАМАС рассказали об угрозах персоналу "Аль-Ахли" от СБ Израиля перед ударом
ХАМАС: ЦАХАЛ ударил по больнице "Аль-Ахли" в Газе управляемыми ракетами
ЦАХАЛ нанесла удар по баптистской больнице "Аль-Ахли" с помощью управляемых ракет. Такое заявление сделал представитель палестинского движения ХАМАС Фаузи Бархум, его слова приводит РИА "Новости".
Бархум также рассказал, что за несколько часов перед ударом сотрудники Службы общей безопасности Израиля неоднократно связывались с сотрудниками медицинского учреждения и угрожали взорвать здание. Сейчас известно о более чем 470 погибших, спасательные работы на месте трагедии продолжаются, так что, к сожалению, есть большая вероятность, что цифры продолжат расти.
Напомним, что вечером 17 октября по больнице "Аль-Ахли" в Газе был нанесён ракетный удар. Утверждалось, что она была атакована израильской стороной, однако Тель-Авив свою причастность отрицает. В Израиле инициировали проверку по данному факту и допустили, что снаряд был запущен группировкой "Исламский джихад"*. О непричастности ЦАХАЛ к атаке заявил и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По информации Минздрава сектора Газа, число погибших в результате обстрела больницы превысило 470 человек, более 300 пострадало.
* Организация признана Верховным судом террористической и запрещена на территории России.
ТАСС / АР / Abed Khaled