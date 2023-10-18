В ХАМАС рассказали об угрозах персоналу "Аль-Ахли" от СБ Израиля перед ударом

Бархум также рассказал, что за несколько часов перед ударом сотрудники Службы общей безопасности Израиля неоднократно связывались с сотрудниками медицинского учреждения и угрожали взорвать здание. Сейчас известно о более чем 470 погибших, спасательные работы на месте трагедии продолжаются, так что, к сожалению, есть большая вероятность, что цифры продолжат расти.