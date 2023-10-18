Эксперт назвал факторы, указывающие на причастность ЦАХАЛ к удару по больнице в Газе

Армия Израиля может быть ответственна за удар по больнице в секторе Газа. Одним из поводов так считать является то, что ни ХАМАС, ни "Исламский джихад"* не обладают настолько мощными бомбами, как та, которая использовалась при атаке по медицинскому учреждению. Такое заявление сделал военный эксперт Алексей Леонков в беседе с "Лентой.ру".

"Видео и фото, которые выложил Израиль для доказательства непричастности к атаке на больницу, недостоверны. Поэтому от них и требуют предоставить настоящие спутниковые снимки, а не то, что используется сейчас. Но это только часть вопроса. Другой факт состоит в том, что боеприпасов такой мощности нет ни у ХАМАС, ни у "Исламского джихада"*, — объяснил эксперт.

При этом можно не сомневаться в том, что ХАМАС и "Исламский джихад"* бомбами JDAM или аналогичным оружием не обладают, иначе они применили бы его ещё в первый день конфликта. Кроме того, у противников Израиля есть сложности как со взрывчатыми веществами, так и с ракетами и их калибрами. ХАМАС не смогло соорудить установку для запуска ракет высокой мощности. В то же время Израиль использовал JDAM для всех своих бомбовых ударов, напомнил Леонков.

Он отметил, что на высокую мощность бомбы указывают как характер повреждений, так и звук, который удалось записать некоторым камерам. Удар наносился бомбой GBU-31, способной разрушить здание целиком. Такие бомбы относятся к классу JDAM и являются высокоточным оружием. Именно после ударов этих снарядов многоэтажные дома характерно складываются.

А ещё одной причиной считать, что Израиль причастен к этому удару, является то, что неподалёку от больницы находится одна из боевых позиций ХАМАС, добавил собеседник "Ленты.ру". Очень похоже на то, что удар должен был быть нанесён именно по ней, но по неизвестным причинам снаряд прилетел в медицинское учреждение.