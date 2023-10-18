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18 октября, 09:37

Израиль назвал "плохо сделанную ракету "Исламского джихада"* причиной взрыва в клинике в Газе

Посол Израиля в РФ обвинил в ударе по больнице в Газе "Исламский джихад"*

Израильская армия не наносила удар по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа, ответственность за случившееся должна нести группировка "Исламский джихад"*. Об этом сказал посол Израиля в Москве Александр Бен Цви на онлайн-брифинге.

"Израиль не атаковал госпиталь. На госпиталь упала плохо сделанная ракета "Исламского джихада"*, подчеркнул он.

Дипломат также добавил, что около двухсот израильтян продолжают находиться в заложниках у радикального движения ХАМАС, подробной информации об их состоянии до сих пор нет.

Байден заявил, что удар по больнице в Газе нанёс не Израиль, а "другая команда"

Байден заявил, что удар по больнице в Газе нанёс не Израиль, а "другая команда"

Напомним, что 17 октября по больнице "Аль-Ахли" в Газе был нанесён ракетный удар. По последним данным, число жертв уже перевалило за 800, все они были гражданскими лицами. В Палестине заявляют, что за этим стоит ЦАХАЛ, однако там свою причастность отрицают, возлагая ответственность на радикальную группировку "Исламский джихад"*. Израиль показал видео, которое якобы доказывает, что на территории больницы нет воронок от израильских авиаударов.

* Организация признана Верховным судом террористической и запрещена на территории России.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / MOHAMMED SABER

Татьяна Миссуми
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