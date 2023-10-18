Израиль назвал "плохо сделанную ракету "Исламского джихада"* причиной взрыва в клинике в Газе

Израильская армия не наносила удар по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа, ответственность за случившееся должна нести группировка "Исламский джихад"*. Об этом сказал посол Израиля в Москве Александр Бен Цви на онлайн-брифинге.

"Израиль не атаковал госпиталь. На госпиталь упала плохо сделанная ракета "Исламского джихада"*, — подчеркнул он.

Дипломат также добавил, что около двухсот израильтян продолжают находиться в заложниках у радикального движения ХАМАС, подробной информации об их состоянии до сих пор нет.