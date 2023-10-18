Израиль назвал "плохо сделанную ракету "Исламского джихада"* причиной взрыва в клинике в Газе
Посол Израиля в РФ обвинил в ударе по больнице в Газе "Исламский джихад"*
Израильская армия не наносила удар по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа, ответственность за случившееся должна нести группировка "Исламский джихад"*. Об этом сказал посол Израиля в Москве Александр Бен Цви на онлайн-брифинге.
"Израиль не атаковал госпиталь. На госпиталь упала плохо сделанная ракета "Исламского джихада"*, — подчеркнул он.
Дипломат также добавил, что около двухсот израильтян продолжают находиться в заложниках у радикального движения ХАМАС, подробной информации об их состоянии до сих пор нет.
Напомним, что 17 октября по больнице "Аль-Ахли" в Газе был нанесён ракетный удар. По последним данным, число жертв уже перевалило за 800, все они были гражданскими лицами. В Палестине заявляют, что за этим стоит ЦАХАЛ, однако там свою причастность отрицают, возлагая ответственность на радикальную группировку "Исламский джихад"*. Израиль показал видео, которое якобы доказывает, что на территории больницы нет воронок от израильских авиаударов.
* Организация признана Верховным судом террористической и запрещена на территории России.
ТАСС / ЕРА / MOHAMMED SABER