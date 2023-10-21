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21 октября, 04:07

Сделка Израиля и ХАМАС по освобождению сразу 50 заложников сорвалась

WSJ: Сделка США, Израиля и Катара с ХАМАС по освобождению 50 узников сорвалась

Тяжёлые переговоры США, Катара и Израиля с суннитской группировкой ХАМАС завершились безрезультатно. По данным издания The Wall Street Journal, в рамках сделки лидеров движения пытались уговорить на освобождение сразу 50 заложников.

Взамен палестинцам пообещали временно приостановить обстрелы Газы, возобновить поставки воды в регион, а также нарастить объёмы гумпомощи. Однако дипломатия зашла в тупик, рассказали американские журналисты со ссылкой на чиновников.

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Впрочем, Катар не намерен опускать руки в вопросе дальнейшего диалога со сторонами конфликта для вызволения всех узников. По данным МИД государства, именно Доха добилась освобождения группировкой ХАМАС двух американок.

Обложка ©

ТАСС / Иван Батырев

Илья Пушкарев
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