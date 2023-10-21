Сделка Израиля и ХАМАС по освобождению сразу 50 заложников сорвалась
WSJ: Сделка США, Израиля и Катара с ХАМАС по освобождению 50 узников сорвалась
Тяжёлые переговоры США, Катара и Израиля с суннитской группировкой ХАМАС завершились безрезультатно. По данным издания The Wall Street Journal, в рамках сделки лидеров движения пытались уговорить на освобождение сразу 50 заложников.
Взамен палестинцам пообещали временно приостановить обстрелы Газы, возобновить поставки воды в регион, а также нарастить объёмы гумпомощи. Однако дипломатия зашла в тупик, рассказали американские журналисты со ссылкой на чиновников.
Впрочем, Катар не намерен опускать руки в вопросе дальнейшего диалога со сторонами конфликта для вызволения всех узников. По данным МИД государства, именно Доха добилась освобождения группировкой ХАМАС двух американок.
ТАСС / Иван Батырев