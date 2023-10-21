Катар обещал продолжить переговоры с Израилем и ХАМАС для вызволения заложников
МИД Катара: Доха продолжит говорить с Израилем и ХАМАС для вызволения заложников
Катар намерен и далее взаимодействовать с Израилем и палестинской группировкой ХАМАС, чтобы добиться освобождения всех заложников в секторе Газа. Такое заявление сделал представитель МИД ближневосточного государства Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.
По словам дипломата, усилия Дохи в этом направлении уже продемонстрировали первые результаты. После многодневных переговоров члены суннитского движения согласились отпустить некоторых узников, рассказал он.
"Взаимодействие Катара с Израилем и ХАМАС относительно освобождения заложников продолжится. Катар надеется, что диалог приведёт к освобождению всех гражданских заложников вне зависимости от их национальности", — поделился аль-Ансари с Reuters.
Ранее стало известно, что ХАМАС отпустил двух американок — Джудит Раанан и её 18-летнюю дочь Натали при посредничестве Катара. Представитель группировки объяснил такое решение гуманитарными соображениями.
ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK