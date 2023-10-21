Катар обещал продолжить переговоры с Израилем и ХАМАС для вызволения заложников

Катар намерен и далее взаимодействовать с Израилем и палестинской группировкой ХАМАС, чтобы добиться освобождения всех заложников в секторе Газа. Такое заявление сделал представитель МИД ближневосточного государства Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

По словам дипломата, усилия Дохи в этом направлении уже продемонстрировали первые результаты. После многодневных переговоров члены суннитского движения согласились отпустить некоторых узников, рассказал он.