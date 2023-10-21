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20 октября, 23:58

Катар обещал продолжить переговоры с Израилем и ХАМАС для вызволения заложников

МИД Катара: Доха продолжит говорить с Израилем и ХАМАС для вызволения заложников

Катар намерен и далее взаимодействовать с Израилем и палестинской группировкой ХАМАС, чтобы добиться освобождения всех заложников в секторе Газа. Такое заявление сделал представитель МИД ближневосточного государства Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

По словам дипломата, усилия Дохи в этом направлении уже продемонстрировали первые результаты. После многодневных переговоров члены суннитского движения согласились отпустить некоторых узников, рассказал он.

"Взаимодействие Катара с Израилем и ХАМАС относительно освобождения заложников продолжится. Катар надеется, что диалог приведёт к освобождению всех гражданских заложников вне зависимости от их национальности", — поделился аль-Ансари с Reuters.

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Ранее стало известно, что ХАМАС отпустил двух американокДжудит Раанан и её 18-летнюю дочь Натали при посредничестве Катара. Представитель группировки объяснил такое решение гуманитарными соображениями.

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ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK

Илья Пушкарев
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