Появилось первое фото освобождённых ХАМАС заложниц после двух недель плена в Газе

Опубликовано первое фото заложниц, освобождённых из плена ХАМАС в секторе Газа при посредничестве Катара. Джудит (Юдит) Раанан и её 18-летняя дочь Натали являются гражданами США. На снимке они идут в сопровождении уполномоченного по делам похищенных и пропавших без вести в Израиле Галя Хирша и военных.

"В ответ на усилия Катара "Бригады аль-Кассам" освободили двух американских граждан (мать и дочь) по гуманитарным соображениям и для того, чтобы доказать американскому народу и всему миру, что заявления Байдена и его фашистской администрации являются ложными и безосновательными", — написал представитель ХАМАС Абу Обейда в официальном телеграм-канале.

Похищенные являются членами семьи корреспондента MSNBC Мартина Флетчера, освещающего события на Ближнем Востоке с 1982 года. Журналист опознал родственниц на видео и не верил, что их смогут вернуть живыми. Джудит и Натали живут в Иллинойсе. В Израиль они приехали к близким на праздники. Их похитили 7 октября во время вторжения членов палестинского движения ХАМАС на приграничные территории Израиля.