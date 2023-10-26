ХАМАС: Около 50 заложников погибли в секторе Газа при обстрелах ЦАХАЛ

В результате авиаударов ЦАХАЛ по сектору Газа погибло около полусотни человек, которые находились в заложниках. Об этом сообщило боевое крыло ХАМАС — группировка Бригады Изз ад-Дин аль-Кассама.

Ранее СМИ узнали список заложников палестинских радикалов. По данным израильского издания, речь идёт о 138 иностранцах, среди которых 54 гражданина Таиланда, 15 — Аргентины, 12 — Германии, а также шесть французов и шесть россиян. При этом пресс-секретаря Армии обороны Израиля сообщал, что количество пленных в Газе увеличилось до 222. Между тем в Посольстве России подтвердили данные о гражданах нашей страны. По их информации, в плену действительно могут находиться трое россиян.