СМИ раздобыли список Израиля с 138 пленёнными ХАМАС иностранцами, в нём шесть россиян

Большая часть оказавшихся в плену у палестинского движения ХАМАС людей имеют иностранные паспорта, среди них минимум шесть россиян. Об этом сообщает израильский новостной портал Ynet со ссылкой на данные Правительства Израиля.

"Сто тридцать восемь заложников, которых удерживает ХАМАС, имеют иностранные паспорта. Среди них 54 тайца, 15 аргентинцев, 12 немцев, шесть французов и шесть россиян", — сказано в публикации.