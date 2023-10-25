СМИ раздобыли список Израиля с 138 пленёнными ХАМАС иностранцами, в нём шесть россиян
СМИ: 138 заложников ХАМАС — иностранцы, среди них шесть россиян
Большая часть оказавшихся в плену у палестинского движения ХАМАС людей имеют иностранные паспорта, среди них минимум шесть россиян. Об этом сообщает израильский новостной портал Ynet со ссылкой на данные Правительства Израиля.
"Сто тридцать восемь заложников, которых удерживает ХАМАС, имеют иностранные паспорта. Среди них 54 тайца, 15 аргентинцев, 12 немцев, шесть французов и шесть россиян", — сказано в публикации.
При этом пресс-секретарь Армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари заявлял, что количество людей, взятых в заложники ХАМАС в секторе Газа, возросло до 222.
Напомним, 7 октября из сектора Газа был нанесён мощный ракетный удар по Израилю, после чего палестинское движение ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ — о контртеррористической операции "Железные мечи". Стороны продолжают обмениваться взаимными ударами. Израильская армия совершает мощные атаки на Газу. По данным Reuters, планируется уничтожить там всю инфраструктуру, не считаясь с жертвами среди гражданских. О страшных планах Иерусалима также поведал американский журналист Сеймур Херш, ранее рассказавший правду о подрыве "Северных потоков".
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