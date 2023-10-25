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25 октября, 18:55

СМИ раздобыли список Израиля с 138 пленёнными ХАМАС иностранцами, в нём шесть россиян

СМИ: 138 заложников ХАМАС — иностранцы, среди них шесть россиян

Большая часть оказавшихся в плену у палестинского движения ХАМАС людей имеют иностранные паспорта, среди них минимум шесть россиян. Об этом сообщает израильский новостной портал Ynet со ссылкой на данные Правительства Израиля.

"Сто тридцать восемь заложников, которых удерживает ХАМАС, имеют иностранные паспорта. Среди них 54 тайца, 15 аргентинцев, 12 немцев, шесть французов и шесть россиян", сказано в публикации.

При этом пресс-секретарь Армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари заявлял, что количество людей, взятых в заложники ХАМАС в секторе Газа, возросло до 222.

Израиль обновил данные по числу погибших в результате конфликта россиян

Израиль обновил данные по числу погибших в результате конфликта россиян

Напомним, 7 октября из сектора Газа был нанесён мощный ракетный удар по Израилю, после чего палестинское движение ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ — о контртеррористической операции "Железные мечи". Стороны продолжают обмениваться взаимными ударами. Израильская армия совершает мощные атаки на Газу. По данным Reuters, планируется уничтожить там всю инфраструктуру, не считаясь с жертвами среди гражданских. О страшных планах Иерусалима также поведал американский журналист Сеймур Херш, ранее рассказавший правду о подрыве "Северных потоков".

Обложка ©

Getty Images / Yousef Masoud / SOPA Images / LightRocket

Юрий Лысенко
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    Комментарий

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    Barako Obamovвчера в 02:41

    Россияне все дома сидят и страну защищают,а это продажные проститутки которые ездят всюду за выгодой,и вот нашли её!

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