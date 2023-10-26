Трое россиян могут находиться в заложниках у ХАМАС, заявил посол РФ
Посол РФ: Три россиянина с гражданством Израиля находятся в заложниках ХАМАС
В заложниках у боевиков палестинского исламистского движения ХАМАС находятся трое россиян с израильским гражданством. Об этом сообщил посол РФ в еврейском государстве Анатолий Викторов.
"У нас, к сожалению, три наших гражданина, имеющих также гражданство Израиля, находятся, предположительно, в заложниках", — сказал он в эфире телеканала "Соловьёв Live", добавив, что в настоящее время проводятся соответствующие контакты.
Ранее Лайф рассказывал, что в распоряжении СМИ появился список всех, кто находится в плену у палестинских радикалов. По данным израильского издания, в заложниках 138 иностранцев, среди которых: 54 гражданина Таиланда, 15 — Аргентины, 12 — Германии, а также шесть французов и шесть россиян. Однако, по информации пресс-секретаря Армии обороны Израиля, количество пленных в секторе Газа возросло до 222.
ТАСС / dpa / Abed Rahim Khatib