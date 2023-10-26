Трое россиян могут находиться в заложниках у ХАМАС, заявил посол РФ

В заложниках у боевиков палестинского исламистского движения ХАМАС находятся трое россиян с израильским гражданством. Об этом сообщил посол РФ в еврейском государстве Анатолий Викторов.

"У нас, к сожалению, три наших гражданина, имеющих также гражданство Израиля, находятся, предположительно, в заложниках", — сказал он в эфире телеканала "Соловьёв Live", добавив, что в настоящее время проводятся соответствующие контакты.