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26 октября, 06:23

Трое россиян могут находиться в заложниках у ХАМАС, заявил посол РФ

Посол РФ: Три россиянина с гражданством Израиля находятся в заложниках ХАМАС

В заложниках у боевиков палестинского исламистского движения ХАМАС находятся трое россиян с израильским гражданством. Об этом сообщил посол РФ в еврейском государстве Анатолий Викторов.

"У нас, к сожалению, три наших гражданина, имеющих также гражданство Израиля, находятся, предположительно, в заложниках", — сказал он в эфире телеканала "Соловьёв Live", добавив, что в настоящее время проводятся соответствующие контакты.

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Ранее Лайф рассказывал, что в распоряжении СМИ появился список всех, кто находится в плену у палестинских радикалов. По данным израильского издания, в заложниках 138 иностранцев, среди которых: 54 гражданина Таиланда, 15 — Аргентины, 12 — Германии, а также шесть французов и шесть россиян. Однако, по информации пресс-секретаря Армии обороны Израиля, количество пленных в секторе Газа возросло до 222.

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ТАСС / dpa / Abed Rahim Khatib

Николь Вербер
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    Комментарий

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    сталин живвчера в 09:26

    это граждане израиля а не россияне . плевать на них

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