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26 октября, 14:11
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МИД РФ подтвердил, что представители ХАМАС прилетели на переговоры в Москву

Захарова: Могу подтвердить, что представители ХАМАС находятся с визитом в Москве

Представители палестинского движения ХАМАС, действительно, находятся в Москве. Об этом сообщила журналистам на брифинге в четверг, 26 октября, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Могу подтвердить, что представители соответствующего палестинского движения находятся с визитом в Москве. Что касается контактов, то дополнительно вас проинформируем", — проанонсировала дипломат.

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О том, что делегация ХАМАС находится с визитом в Москве, журналистам было известно и ранее. Возглавляет её член политбюро палестинского движения Абу Марзук. Это известный политик, заместитель главы политбюро ХАМАС, его глава в 1991–1995 годах. Весной 2018-го в связи с началом в секторе Газа операции под названием "Великий марш возвращения" Абу Марзук тоже прилетал с визитом в Москву, где провёл переговоры с заместителем министра МИД и специальным представителем президента России по Ближнему Востоку Михаилом Богдановым. МИД РФ, обеспокоенный развитием событий, в тот раз призвал израильскую и палестинскую стороны к сдержанности, а чуть позднее назвал "абсолютно неприемлемым" применение Израилем силы против гражданского населения в секторе Газа.

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Марина Калегина
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    Комментарий

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    Ростислав вчера в 18:43

    Надо курдам , армянам, евреям помогать .

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