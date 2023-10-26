МИД РФ подтвердил, что представители ХАМАС прилетели на переговоры в Москву

О том, что делегация ХАМАС находится с визитом в Москве, журналистам было известно и ранее. Возглавляет её член политбюро палестинского движения Абу Марзук. Это известный политик, заместитель главы политбюро ХАМАС, его глава в 1991–1995 годах. Весной 2018-го в связи с началом в секторе Газа операции под названием "Великий марш возвращения" Абу Марзук тоже прилетал с визитом в Москву, где провёл переговоры с заместителем министра МИД и специальным представителем президента России по Ближнему Востоку Михаилом Богдановым. МИД РФ, обеспокоенный развитием событий, в тот раз призвал израильскую и палестинскую стороны к сдержанности, а чуть позднее назвал "абсолютно неприемлемым" применение Израилем силы против гражданского населения в секторе Газа.