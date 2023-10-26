СМИ узнали о визите в Москву члена политбюро ХАМАС
РИА "Новости": Член политбюро ХАМАС находится с визитом в Москве
Делегация ХАМАС находится с визитом в Москве. Возглавляет её член политбюро палестинского движения Абу Марзук. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
"Они находятся в Москве", — сказал собеседник агентства.
А ранее стало известно о подготовке визита в Россию лидера Палестины Махмуда Аббаса, который состоится "в близкой перспективе". По словам посла страны, государство высоко ценит позицию Москвы по ситуации в регионе.
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