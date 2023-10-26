Регион

Уведомления отключены

26 октября, 13:15
6611

СМИ узнали о визите в Москву члена политбюро ХАМАС

РИА "Новости": Член политбюро ХАМАС находится с визитом в Москве

Делегация ХАМАС находится с визитом в Москве. Возглавляет её член политбюро палестинского движения Абу Марзук. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

"Они находятся в Москве", — сказал собеседник агентства.

Песков предложил "догадаться с трёх раз", что будут обсуждать в РФ Аббас и Путин

Песков предложил "догадаться с трёх раз", что будут обсуждать в РФ Аббас и Путин

А ранее стало известно о подготовке визита в Россию лидера Палестины Махмуда Аббаса, который состоится "в близкой перспективе". По словам посла страны, государство высоко ценит позицию Москвы по ситуации в регионе.

Обложка ©

Getty Images / Majdi Fathi

Александра Вишнякова
  • Новости
  • хамас
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров