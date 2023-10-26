Песков предложил "догадаться с трёх раз", что будут обсуждать в РФ Аббас и Путин

Во время грядущего визита президента Палестины Махмуда Аббаса в Москву он и его российский коллега Владимир Путин будут обсуждать прежде всего обострение на Ближнем Востоке. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

"Сами догадайтесь с трёх раз, какие вопросы будут вынесены [на повестку переговоров]... Будет обсуждаться ситуация [на Ближнем Востоке], конечно, прежде всего", — сказал он.

Дату визита Аббаса представитель Кремля не назвал, она будет сообщена отдельно.