В Кремле ответили на вопрос о дате визита президента Палестины в Россию

Визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию согласован и состоится "в достаточно близкой перспективе". Об этом сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

"Да, планируется визит Аббаса. Я пока не могу назвать точную дату, но в достаточно близкой перспективе", — сказал Ушаков журналистам.

По его словам, стороны достигли договорённостей касательно визита политика, осталось только согласовать дату. Это будет сделано оперативно, отметил Ушаков. Помощник главы государства уточнил, что Аббас посетит РФ до конца года.