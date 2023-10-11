В Кремле ответили на вопрос о дате визита президента Палестины в Россию
Помощник президента Ушаков: Визит Аббаса в РФ состоится "в близкой перспективе"
Визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию согласован и состоится "в достаточно близкой перспективе". Об этом сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
"Да, планируется визит Аббаса. Я пока не могу назвать точную дату, но в достаточно близкой перспективе", — сказал Ушаков журналистам.
По его словам, стороны достигли договорённостей касательно визита политика, осталось только согласовать дату. Это будет сделано оперативно, отметил Ушаков. Помощник главы государства уточнил, что Аббас посетит РФ до конца года.
Напомним, ранее стало известно, что Палестина ведёт подготовку визита лидера страны Аббаса в Москву. Как отметил посол государства Абдель Хафиз Нофаль, Палестина высоко ценит позицию России в вопросах палестино-израильского урегулирования.
Как сообщал Лайф, 7 октября Израиль обстреляли из сектора Газа, в страну проникли палестинские радикалы движения ХАМАС. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Затем Израиль заявил о переходе в состояние войны. В результате боевых действий погибло больше тысячи человек с каждой стороны. Президент РФ Владимир Путин выразил сожаление в связи с трагическими событиями, а также назвал боевые действия ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке. Глава государства также отметил, что палестинская проблема находится в сердце каждого мусульманина.
ТАСС / ЕРА / JUSTIN LANE