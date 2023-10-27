"Прощупывают почву": Востоковед объяснил, зачем делегация ХАМАС прилетала в Москву
Эксперт Сафаров: Визит делегации ХАМАС в РФ связан с желанием разрешить конфликт
Делегация палестинского радикального движения ХАМАС прилетела с визитом в Москву, чтобы попытаться найти ключ к дипломатическому разрешению конфликта с Израилем. Таким мнением поделился востоковед Руслан Сафаров. Как отметил эксперт, позиции по отношению к обеим сторонам вооружённого конфликта, по сути, уже распределены в мире — нейтралитет пока лишь сохраняют Россия с Китаем.
"Все более-менее серьёзные игроки распределились. Условно говоря, США с Евросоюзом стоят за Израиль, условная Турция стоит за Палестину. Вот остаются Россия и Китай. Индия тоже на произраильских позициях стоит. Я думаю, ХАМАС приезжало, чтобы прощупать почву по поводу переговоров", — сказал Сафаров в беседе с "Царьградом".
Политолог не исключает, что приезд представителей ХАМАС в Москву говорит о том, что они видят в России возможного посредника для мирного урегулирования конфликта.
Напомним, накануне стало известно, что делегация ХАМАС прибыла с визитом в Москву. Её возглавляет член политбюро палестинского движения Абу Марзук — заместитель главы политбюро ХАМАС. Также в Москву в скором времени должен прилететь президент Палестины Махмуд Аббас. По словам посла страны, Палестина высоко ценит позицию Москвы по ситуации в Газе.