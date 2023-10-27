"Прощупывают почву": Востоковед объяснил, зачем делегация ХАМАС прилетала в Москву

Делегация палестинского радикального движения ХАМАС прилетела с визитом в Москву, чтобы попытаться найти ключ к дипломатическому разрешению конфликта с Израилем. Таким мнением поделился востоковед Руслан Сафаров. Как отметил эксперт, позиции по отношению к обеим сторонам вооружённого конфликта, по сути, уже распределены в мире — нейтралитет пока лишь сохраняют Россия с Китаем.

"Все более-менее серьёзные игроки распределились. Условно говоря, США с Евросоюзом стоят за Израиль, условная Турция стоит за Палестину. Вот остаются Россия и Китай. Индия тоже на произраильских позициях стоит. Я думаю, ХАМАС приезжало, чтобы прощупать почву по поводу переговоров", — сказал Сафаров в беседе с "Царьградом".