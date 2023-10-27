Регион

Уведомления отключены

27 октября, 09:48

Песков заявил об отсутствии контактов с Кремлём у делегации ХАМАС

Кремль не планирует никаких контактов с находящейся в Москве делегацией ХАМАС. Об этом сообщил журналистам в пятницу, 27 октября, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"В данном случае никакой кремлёвской программы нет у этих представителей, никаких контактов у них с Кремлём нет", — проинформировал он.

Путин не будет встречаться с представителями ХАМАС в Москве

Путин не будет встречаться с представителями ХАМАС в Москве

Накануне стало известно, что делегация ХАМАС находится с визитом в Москве. Её возглавляет член политбюро палестинского движения Абу Марзук — заместитель главы политбюро ХАМАС. Также в Москву в скором времени должен прилететь президент Палестины Махмуд Аббас. По словам посла страны, государство высоко ценит позицию Москвы по ситуации в Газе.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Марина Калегина
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • хамас
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров