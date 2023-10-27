Песков заявил об отсутствии контактов с Кремлём у делегации ХАМАС
Кремль не планирует никаких контактов с находящейся в Москве делегацией ХАМАС. Об этом сообщил журналистам в пятницу, 27 октября, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"В данном случае никакой кремлёвской программы нет у этих представителей, никаких контактов у них с Кремлём нет", — проинформировал он.
Накануне стало известно, что делегация ХАМАС находится с визитом в Москве. Её возглавляет член политбюро палестинского движения Абу Марзук — заместитель главы политбюро ХАМАС. Также в Москву в скором времени должен прилететь президент Палестины Махмуд Аббас. По словам посла страны, государство высоко ценит позицию Москвы по ситуации в Газе.
LIFE / Павел Баранов