Путин не будет встречаться с представителями ХАМАС в Москве
Президент РФ Владимир Путин не собирается встречаться с представителями радикального движения ХАМАС, которые прибыли в Москву для контактов по линии МИД России. Об этом сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет. Контакты по линии МИД", — коротко ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.
Напомним, делегация ХАМАС находится с визитом в Москве. Возглавляет её член политбюро палестинского движения Абу Марзук. На встрече с представителями МИД РФ обсуждалось освобождение заложников и эвакуация россиян из сектора Газа.
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