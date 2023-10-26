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26 октября, 16:52
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Путин не будет встречаться с представителями ХАМАС в Москве

Президент РФ Владимир Путин не собирается встречаться с представителями радикального движения ХАМАС, которые прибыли в Москву для контактов по линии МИД России. Об этом сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет. Контакты по линии МИД", — коротко ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Трое россиян могут находиться в заложниках у ХАМАС, заявил посол РФ

Трое россиян могут находиться в заложниках у ХАМАС, заявил посол РФ

Напомним, делегация ХАМАС находится с визитом в Москве. Возглавляет её член политбюро палестинского движения Абу Марзук. На встрече с представителями МИД РФ обсуждалось освобождение заложников и эвакуация россиян из сектора Газа.

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Kremlin.ru

Татьяна Миссуми
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