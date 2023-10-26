Стало известно, что обсуждалось в Москве на переговорах с представителями ХАМАС
ТАСС: Российская сторона на встрече с ХАМАС обсудила освобождение заложников
На встрече с делегацией палестинского движения ХАМАС, которая прошла сегодня в Москве, российская сторона обсуждала освобождение заложников и эвакуацию наших граждан из сектора Газа. Об этом вечером в четверг, 26 октября, информирует ТАСС со ссылкой на источник в российском дипведомстве.
"Состоялись контакты в продолжение российский линии на немедленное освобождение иностранных заложников, находящихся на территории сектора Газа, а также обсуждались вопросы, связанные с обеспечением эвакуации российских и других иностранных граждан с территории палестинского анклава", — приводит агентство слова собеседника.
О том, что делегация ХАМАС находится с визитом в Москве, журналистам было известно и ранее. Возглавляет её член политбюро палестинского движения Абу Марзук. Это известный политик, заместитель главы политбюро ХАМАС, его глава в 1991–1995 годах. Весной 2018-го в связи с началом в секторе Газа операции под названием "Великий марш возвращения" Абу Марзук тоже прилетал с визитом в Москву, где провёл переговоры с заместителем министра МИД и специальным представителем президента России по Ближнему Востоку Михаилом Богдановым.