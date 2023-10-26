Стало известно, что обсуждалось в Москве на переговорах с представителями ХАМАС

На встрече с делегацией палестинского движения ХАМАС, которая прошла сегодня в Москве, российская сторона обсуждала освобождение заложников и эвакуацию наших граждан из сектора Газа. Об этом вечером в четверг, 26 октября, информирует ТАСС со ссылкой на источник в российском дипведомстве.

"Состоялись контакты в продолжение российский линии на немедленное освобождение иностранных заложников, находящихся на территории сектора Газа, а также обсуждались вопросы, связанные с обеспечением эвакуации российских и других иностранных граждан с территории палестинского анклава", — приводит агентство слова собеседника.