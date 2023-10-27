Газа оказалась полностью отрезана от внешнего мира, заявили в Красном Полумесяце
Al Hadath: Сектор Газа оказался полностью отрезан от внешнего мира
В настоящее время сектор Газа из-за массированных атак Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) оказался полностью отрезан от внешнего мира. Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на представителя Общества Красного Полумесяца Палестины.
"Газа сейчас полностью изолирована от мира", — сказал представитель общества телеканалу.
Он добавил, что медицинские бригады сейчас попросту не могут принимать сигналы о помощи, так как в анклаве нет связи.
Ранее сегодня в секторе Газа перестали работать связь и интернет после мощных взрывов. Речь идёт как о мобильном, так и проводном соединении. Между тем ЦАХАЛ объявила о расширении наземных манёвров в Газе. На территории анклава сейчас работает артиллерия, идут танковые обстрелы, а также наблюдаются истребители.
Напомним, военное противостояние между Израилем и сектором Газа началось 7 октября после того, как радикалы из палестинского движения ХАМАС нанесли удар, вторглись на израильскую территорию и захватили заложников. Израиль в ответ начал массированные бомбардировки Газы, счёт жертвам конфликта идёт на тысячи.
ТАСС / AP / Ali Mahmoud