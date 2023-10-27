Газа оказалась полностью отрезана от внешнего мира, заявили в Красном Полумесяце

В настоящее время сектор Газа из-за массированных атак Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) оказался полностью отрезан от внешнего мира. Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на представителя Общества Красного Полумесяца Палестины.

"Газа сейчас полностью изолирована от мира", — сказал представитель общества телеканалу.

Он добавил, что медицинские бригады сейчас попросту не могут принимать сигналы о помощи, так как в анклаве нет связи.

Ранее сегодня в секторе Газа перестали работать связь и интернет после мощных взрывов. Речь идёт как о мобильном, так и проводном соединении. Между тем ЦАХАЛ объявила о расширении наземных манёвров в Газе. На территории анклава сейчас работает артиллерия, идут танковые обстрелы, а также наблюдаются истребители.