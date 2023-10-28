Израиль отверг "позорный" призыв ГА ООН о перемирии в Газе

Израиль отверг принятую Генеральной ассамблеей ООН резолюцию по палестино-израильскому конфликту с призывом к прекращению огня. Как заявил глава МИД еврейского государства Эли Коэн, ЦАХАЛ не будет выполнять этот "позорный" призыв и уничтожит группировку ХАМАС.