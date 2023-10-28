Израиль отверг "позорный" призыв ГА ООН о перемирии в Газе
Израиль отвергает резолюцию ГА ООН о перемирии в Газе и намерен ликвидировать ХАМАС
Израиль отверг принятую Генеральной ассамблеей ООН резолюцию по палестино-израильскому конфликту с призывом к прекращению огня. Как заявил глава МИД еврейского государства Эли Коэн, ЦАХАЛ не будет выполнять этот "позорный" призыв и уничтожит группировку ХАМАС.
"Решительно отвергая позорный призыв ГА ООН к "прекращению огня", Израиль намерен действовать по ликвидации ХАМАС точно так же, как мир действовал против нацистов и ИГИЛ*", — сообщил министр, чьи слова приводит пресс-служба израильского МИДа.
Напомним, что Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по палестино-израильскому конфликту с призывом к немедленному перемирию. Она была разработана группой арабских стран при поддержке ряда других государств. За документ проголосовало 120 стран, включая Россию. Ещё 14, в том числе США и Израиль, выступили против проекта, 45 государств воздержались.
* Деятельность террористических организаций запрещена в России.
t.me / Shehab